Atiye’nin Kızlarını Görenler Şaştı! Hepsi Tıpatıp Annesi

Dördüncü kez anne olan Atiye minik kızlarıyla verdiği samimi pozları paylaştı. Kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Atiye’nin Kızlarını Görenler Şaştı! Hepsi Tıpatıp Annesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 22:02

Pop müziğin sevilen isimlerinden Atiye ailesiyle verdiği samimi pozlarla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı minik kızlarıyla objektif karşısına geçti. Paylaştığı karelerde aile sıcaklığı dikkat çekerken kızlarının annelerine olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmadı.

Dördüncü Kez Anne Oldu

Atiye 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da evlenmişti. Mutlu evliliğini sürdüren ünlü şarkıcı zaman içinde üç kez anne olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise dördüncü bebeğini kucağına alarak bir kez daha annelik heyecanı yaşadı.

Atiye’nin dördüncü çocuğu da kız oldu. Ünlü şarkıcı ve eşi, bebeklerine Imany adını verdi. Doğumun ardından konuşan Atiye sürecin kendisi için biraz hareketli geçtiğini ancak bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

“Bizim Ev Biraz Kalabalık!”

Dört çocuk annesi olan Atiye bu kez kızlarıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken şarkıcı paylaşımına “Bizim ev biraz kalabalık!” notunu düştü.

Bu kısa not bile Atiye’nin kalabalık ailesinden duyduğu mutluluğu anlatmaya yetti. Karelerde kızlarıyla birlikte poz veren ünlü şarkıcının keyifli hali de dikkat çekti.

Kızlarının Benzerliği Dikkat Çekti

Atiye’nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Özellikle minik kızlarının annelerine olan benzerliği sosyal medyada konuşuldu.

Takipçileri fotoğrafların altına “Annesinin kopyası” ve “Güzellik anneden geçmiş” gibi yorumlar bıraktı. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan bu samimi aile kareleri Atiye’nin hayranlarını da oldukça mutlu etti.

Görünen o ki Atiye yoğun müzik kariyerinin yanında dört çocuklu kalabalık ailesiyle geçirdiği anların tadını da doyasıya çıkarıyor.

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