2 Aile Arasında İçin Geri Sayım! Kamera Arkası Geldi

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “2 Aile Arasında” filmi için geri sayım başladı. BKM yapımcılığındaki filmin afişi sonunda yayınlandı. Afişle birlikte oyuncuların çekim sırasında yaşadığı eğlenceli anları gösteren kamera arkası videosu da paylaşıldı.

Oyuncular Objektif Karşısına Geçti

İlk filmden hafızalarda kalan karakterleri bu kez yeni isimlerle buluşturan “2 Aile Arasında” için oyuncular afiş çekiminde bir araya geldi. Kamera karşısına geçen ekip birbirinden renkli pozlar verirken çekim sırasında yaşanan keyifli anlar da kameralara yansıdı.

Yayınlanan kamera arkası videosunda oyuncuların oldukça neşeli halleri dikkat çekiyor. Poz verirken yaşanan küçük aksilikler kahkahalar ve setin samimi havası videoya ayrı bir renk katıyor.

Kadroda Yok Yok

Filmin oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekici. “2 Aile Arasında”da Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri ve Fatih Artman gibi sevilen isimler yer alıyor.

Kadronun devamında ise filmin senaristi Gülse Birsel’in yanı sıra Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal bulunuyor.

Vizyon İçin Geri Sayım Başladı

Afişin ve kamera arkası görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte film için merak da iyice arttı. Özellikle sevilen oyuncuların aynı karede buluşması komedi severleri şimdiden heyecanlandırdı.

“2 Aile Arasında”, 4 Aralık 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film vizyona girmeden önce yayınlanan bu eğlenceli görüntüler ise sette nasıl bir atmosfer olduğunu şimdiden gösterdi.