90’ların Bendeniz’i Şimdi Nasıl? Görenler Çok Şaşırdı

90’lı yılların sevilen yıldızı Bendeniz yıllar sonraki görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının değişimi kadar gençlik yıllarındaki spor tutkusu da şaşırttı.

90’ların Bendeniz’i Şimdi Nasıl? Görenler Çok Şaşırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 23:15

90’lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Bendeniz yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir döneme şarkıları güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla damga vuran sanatçının son görüntüsü dikkat çekti. Eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında yıllar içinde geçirdiği değişim hayranlarının da gözünden kaçmadı.

90’lı Yıllardan Bugüne

Bendeniz özellikle 90’lı yıllarda Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Kendine has tarzı ve dillere dolanan şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor.

Aradan geçen yıllarla birlikte Bendeniz’in görünümünde de doğal olarak değişiklikler oldu. Sanatçının son görüntüsü geçmişteki haliyle yan yana düşünüldüğünde bu değişimi bir kez daha ortaya koydu.

Ancak Bendeniz hakkında gündeme gelen tek dikkat çekici detay görüntüsü değildi. Ünlü şarkıcının müzikten önceki hayatına dair anlattıkları da oldukça şaşırttı.

Müzikten Önce Futbol Vardı

Bendeniz’in gençlik yıllarında futbolla yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Üstelik sahada öyle kenarda duranlardan değilmiş. Forvet olarak forma giyen sanatçı golcülüğüyle de dikkat çektiğini anlattı.

Futbol oynadığı dönemlerden bahseden Bendeniz “Çok iyi bir golcüydüm” diyerek o yıllardaki iddiasını da ortaya koydu. Görünen o ki sahneye çıkmadan önce de mücadeleci bir tarafı varmış.

Sporla Arası Hiç Fena Değil

Bendeniz’in spor geçmişi sadece futbolla da sınırlı değil. Sanatçı gençlik döneminde atletizmle ilgilendiğini ve lisanslı olarak basketbol oynadığını da söyledi.

Daha sonra yönünü müziğe çeviren Bendeniz 90’lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük bir çıkış yakaladı. Yıllar geçse de o dönemin unutulmaz isimleri arasında yer alan sanatçı son görüntüsüyle yeniden merak konusu oldu.

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