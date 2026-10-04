Göksel’den Erkekler İçin Bomba Çıkış! “Uzak Duracaksın”

Göksel sahne öncesi kuliste kraker yerken yaptığı espriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının “Erkeklerden uzak duracaksın” sözleri güldürdü.

Göksel’den Erkekler İçin Bomba Çıkış! “Uzak Duracaksın”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 18:24

Göksel sahne öncesi kuliste yaşadığı küçük bir anı sosyal medya hesabından paylaşınca yine yüzleri güldürdü. Hazırlanırken kraker yiyen ünlü şarkıcı kendisine gelen bir uyarıya verdiği cevapla dikkat çekti. Göksel’in “Miden bulanıyorsa erkeklerden uzak duracaksın” sözleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Sahne Öncesi Kraker Molası

“Depresyondayım”, “Bi’ Seni Konuşurum”, “Yarabbi Şükür” ve “Uzaktan” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Göksel, bu kez müziğinden çok esprili bir çıkışıyla gündeme geldi.

Sahneye çıkmadan önce kuliste hazırlanan şarkıcı bir yandan da kraker yiyordu. Tam o sırada kendisine krakeri kameradan kaldırması söylendi. Göksel ise bu uyarıyı fırsata çevirip kendine has espri anlayışıyla cevap verdi.

“Ya Kraker Yiyeceksin Ya Şarkı Söyleyeceksin”

Göksel önce midesinin rahatsız olduğunu söyleyerek kraker yediğini anlattı. Ardından da “Miden bulanıyorsa ya kraker yiyeceksin ya şarkı söyleyeceksin” diyerek espriyi biraz daha ileri taşıdı.

Asıl dikkat çeken söz ise hemen ardından geldi. Göksel “Bir de erkeklerden uzak duracaksın” diyerek herkesi güldüren bir çıkış yaptı.

“Yok Şaka Yaptım”

Sözlerinin ardından yaptığı esprinin dozunu fark eden Göksel hemen “Yok şaka yaptım” diyerek durumu toparladı. Ancak bununla da yetinmedi ve esprisine devam etti.

“Ben uzak durmak istemiyorum. Ama krakerden uzak durabilirim” diyen şarkıcının bu sözleri takipçilerini de gülümsetti.

Göksel’in kulisteki doğal ve samimi halleri sosyal medyada paylaşılan videoya ayrı bir renk kattı. Ünlü şarkıcı ciddi bir açıklama yapmak yerine küçük bir anı mizaha çevirerek yine kendine özgü tarzını ortaya koydu.

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