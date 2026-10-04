Hülya Avşar’dan Kortta Şaşırtan Stil! Gören Dönüp Baktı

Tenis tutkusu bilinen Hülya Avşar pembe tüy detaylı dikkat çekici kıyafetiyle korta çıktı. Ünlü ismin sıra dışı tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

Hülya Avşar’dan Kortta Şaşırtan Stil! Gören Dönüp Baktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 20:00

Tenis tutkusu uzun zamandır bilinen Hülya Avşar bu kez korttaki oyunundan çok kıyafetiyle gündeme geldi. Raketini eline alıp tenis oynayan ünlü isim klasik spor kıyafetlerinden oldukça farklı bir tercih yaptı. Özellikle pembe tüy detaylarıyla dikkat çeken kostümü Avşar’ın yine kendi tarzını ortaya koyduğunu gösterdi.

Kortta da Tarzından Vazgeçmedi

Hülya Avşar tenis oynarken genellikle görmeye alışık olduğumuz sade spor kıyafetlerinin dışına çıktı. Kortta raketiyle objektiflerin karşısına geçen Avşar bu kez daha gösterişli bir görünüm tercih etti.

Ünlü ismin kıyafetinde ilk bakışta göze çarpan detay ise pembe tüyler oldu. Renkli ve iddialı tasarımıyla dikkat çeken kostüm Avşar’ın sportif görünümüne farklı bir hava kattı.

Tenis oynarken de stilinden ödün vermeyen Avşar kortta oldukça dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Objektiflere yansıyan karelerde raketi ve kıyafetiyle adeta klasik tenis tarzının dışına çıktığı görüldü.

Pembe Tüyler Gündem Oldu

Avşar’ın kıyafetindeki pembe tüy detayları görünümün en çok konuşulan kısmı oldu. Tenis kortlarında daha sade ve spor parçalar görmeye alışkın olanlar için bu tercih oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkardı.

Ünlü isim renkli detayları bulunan kostümüyle sportif bir kombin yerine daha çok sahne kıyafetlerini andıran bir tarz sergiledi. Bu tercih de doğal olarak objektiflerin ilgisini çekti.

Yine Kendine Özgü Bir Görünüm

Hülya Avşar’ın korttaki tarzı onun sadece sahnede değil spor yaparken de kendi stilini yansıtmaktan çekinmediğini bir kez daha gösterdi. Raketini eline alan Avşar pembe tüy detaylarıyla tenis kortunu adeta kendi tarzına göre yorumladı.

Kısacası bu kez kortta konuşulan sadece tenis olmadı. Hülya Avşar’ın dikkat çekici kıyafeti oyunun önüne geçerek günün en çok dikkat çeken detaylarından biri haline geldi.

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