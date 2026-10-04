Mehmet Yalçınkaya’nın Restoranında Puanlar Düştü! Orkun Işıtmak’tan Uyarı

YouTube içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Orkun Işıtmak bu kez MasterChef’in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın restoranı Alaz’da yaşadığı deneyimle gündeme geldi. Bir gün boyunca restoranda çalışmak ve bu süreci videoya almak isteyen Işıtmak Mehmet Şef gelmeden önce mutfağa girip ekiple tanıştı. Ancak Mehmet Şef’in gelişiyle işler bir anda değişti.

Mehmet Şef’in Tepkisi Gündem Oldu

Orkun Işıtmak’ın önceden haber vermeden mutfağa girmesi Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisini çekti. Mehmet Şef mutfak disiplini konusunda oldukça sert bir tavır sergilerken yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Videodaki bu anları izleyen bazı kullanıcılar ise Mehmet Şef’in tavrına tepki gösterdi. Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Bazı kişiler yaşanan olayın ardından Alaz restoranına Google üzerinden düşük puan vermeye başladı.

Alaz’ın Google Puanı Düştü

Restoranın puanının kısa sürede gerilemesi üzerine Orkun Işıtmak’tan açıklama geldi. Ünlü YouTuber videoda yaşananların yanlış anlaşılmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek izleyicilerinden restoranı düşük puanlamamalarını istedi.

Işıtmak Mehmet Şef’in kendisine verdiği tepkinin kişisel bir mesele olmadığını özellikle vurguladı. Ona göre Mehmet Yalçınkaya’nın tavrı tamamen mutfaktaki disiplinle ilgiliydi.

“Lütfen Böyle Bir Şey Yapmayın”

Orkun Işıtmak sosyal medya kullanıcılarına açıkça seslenerek Alaz’a düşük puan verenlerin yorumlarını silmesini rica etti. Google gibi platformların gerçek müşterilerin deneyimlerini paylaşması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Mehmet Şef’le arasında herhangi bir sorun olmadığını da belirten Işıtmak videonun tamamının izlenmesini önerdi. Çünkü ona göre yaşananların tamamı görüldüğünde olayın aslında nasıl sonuçlandığı çok daha net anlaşılacak.

Kısacası sosyal medyada büyüyen restoran puanı tartışması Orkun Işıtmak’ın çağrısıyla farklı bir boyuta taşındı. Fenomen isim takipçilerinden Alaz’ı hedef almamalarını istedi.