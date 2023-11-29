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Yargı'dan flaş Pınar Deniz kararı

Pazar akşamlarının popüler dizisi Yargı'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ceylin karakteriyle dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesi tarafından beğeni toplayan Pınar Deniz hakkında alınan bir karar, izleyicileri üzebilir. İşte detaylar...

Yargı'dan flaş Pınar Deniz kararı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-11-2023 11:42

Pazar akşamları ekranlarda izleyiciyle buluşan popüler dizi Yargı, beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Ceylin karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Pınar Deniz'in hakkında alınan karar, hayranlarını üzebilir.

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncuları barındırıyor. İlk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, her pazar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

  1. bölümüyle geçtiğimiz pazar izleyicilerle buluşan Yargı dizisi, ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda büyük başarı elde etmiş ve Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" ödülünü kazanmıştı.

Yargı dizisi, sevilen başrol oyuncusu Pınar Deniz hakkında flaş bir karar almak üzere adımlar atmaya hazırlanıyor.
 

PINAR DENİZ KADRODAN AYRILACAK MI?

Dizinin son bölümünde Ceylin, eski arkadaşı Tülin’i görmeye gitti ve Tülin’in fenalaşması üzerine ona müdahalede bulundu.

Ceylin’in son sahnede Ilgaz ile yaptığı telefon konuşması ise dizinin hayranlarını korkuttu. Ceylin'in hayatının tehlikede olması nedeniyle izleyici, Pınar Deniz'in diziden ayrılabileceğini düşündü.

Pazar günü ekrana gelecek olan yeni bölümde Ceylin’in akıbeti netleşecek.

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