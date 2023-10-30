Yargı’dan Atatürk’e büyük vefa...

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, her bölümü ile çok izlenen dizisi Yargı’da dün gece nefesler tutuldu. Ilgaz ve Ceylin Mercan’ı bulurken; Cumhuriyetimizin 100.yılına özel hazırlanan sahne ile başlayan bölüm, gece boyu sosyal medyanın da gündemindeydi.

Yargı dün akşam 69’uncu bölümü ile ekrana geldi. İzleyicilere hem heyecanlı hem de duygusal anlar yaşatan dizi, Cumhuriyetimizin 100.yılına özel çekilen sahnesiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizinin en başında yayınlanan sahnede oyuncular farklı mekanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasını dinlerken konuşmanın ardından oyuncuların 100.yıla özel mesajları yayınlandı. Hem oyuncuları hem de izleyicileri duygulandıran bu sahneye sosyal medyadan da övgüler yağarken dizi gece boyunca #Yargı, #Mercan ve #Yekta etiketleriyle gündemde yerini aldı.

Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü reytinglerde de zirvede yer aldı. AB kategorisinde 6,78 reyting yüzde 18,56 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 6,81 reyting yüzde 16,98 izlenme payı ile TOTAL kategoride ise 5,73 reyting yüzde16,00 izlenme payı alan dizi pazar gecesinin galibi oldu.

Kazanın ardından Filiz arabada baygınken Mercan gözlerini açtı. Kazayı yapan Canberk ambulans çağırmak yerine annesinden yardım isterken diğer tarafta Ilgaz Filiz’in evinde onun günlüğünü buldu. Kaza yerine gelen özel ambulans Mercan ve Filiz’i hastaneye götürmek yerine kazayı yapan Canberk’in annesi Handan’ın otellerinden birine götürdü. Bir süre sonra kendine gelen Filiz Handan’dan onları yurtdışına göndermelerini istedi. Filiz’in sütçü amcanın arabasını aldığını öğrenen ekip araştırma yapmaya başladı. Tüm mobese görüntülerini inceleyen Ilgaz, Ceylin, Eren ve Tuğçe elde ettikleri bilgilerle Mercan ve Filiz’in götürüldükleri oteli buldu. Filiz ve Mercan yurtdışına kaçmak için araçla otelden çıktıkları esnada yolu kapatan ekip Mercan’a kavuştu. Ceylin ve Ilgaz Mercan’ın kendilerini hatırlayıp hatırlamayacağını merak ederken bölümün sonunda Ceylin’in boynundaki kolyeyi hatırlamasıyla umutlanan ikili Mercan’ın o benim annemin kolyesiydi cümlesiyle dağıldı.

Yargı heyecan dolu yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!