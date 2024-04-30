Yargı'da yeniden gerilim tırmanıyor

Büyük finale sayılı haftalar kala ‘Yargı’da heyecan giderek artıyor. Pazar akşamı Kanal D’de ekranlara gelecek 92. bölümden yayınlanan tanıtım, girginliğin tırmanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor. Bir tarafta öğrenci davasının baş şüphelisi öğretmen, diğer tarafta yanında çalışan kişiyi öldürdüğü düşünülen Yeliz ve İclal Savcı’nın intikam almak istediği Bülent...Her cephede olayların gerildiği bölüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

Yargı 92. Bölüm Tanıtım Fragmanı: