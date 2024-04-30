Yargı'da yeniden gerilim tırmanıyor

Ay Yapım’ın pazar akşamları izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen dizisi ‘Yargı’da büyük finale 4 bölüm kaldı. Dizinin heyecanla beklenen 92. bölümünden tanıtım yayınlandı.

Yargı'da yeniden gerilim tırmanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2024 19:03

Büyük finale sayılı haftalar kala ‘Yargı’da heyecan giderek artıyor. Pazar akşamı Kanal D’de ekranlara gelecek 92. bölümden yayınlanan tanıtım, girginliğin tırmanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor. Bir tarafta öğrenci davasının baş şüphelisi öğretmen, diğer tarafta yanında çalışan kişiyi öldürdüğü düşünülen Yeliz ve İclal Savcı’nın intikam almak istediği Bülent...Her cephede olayların gerildiği bölüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.

 

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar,  Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. 

 

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

Yargı 92. Bölüm Tanıtım Fragmanı:

 

 

Benzer Haberler
AKBANK Açıklama Yaptı: Bu Hafta İçinde 10-20-30-40-50 Bin TL İsteyen, İstediği Limitlerde NAKİT Alacak! AKBANK Açıklama Yaptı: Bu Hafta İçinde 10-20-30-40-50 Bin TL İsteyen, İstediği Limitlerde NAKİT Alacak!
Kızıl Goncalar'da tüm dengeler değişiyor: Kızıl Goncalar'da tüm dengeler değişiyor: "Boşayın beni bu adamdan"
1 MAYIS Resmi Gazetede Yayınlandı! EMEKLİLERE, Yeni Ödeme Olacak, 7000 TL Verilecek! 1 MAYIS Resmi Gazetede Yayınlandı! EMEKLİLERE, Yeni Ödeme Olacak, 7000 TL Verilecek!
Reynmen'den romantik evlenme teklifi! Reynmen'den romantik evlenme teklifi!
Pınar Tevetoğlu: Tarkan süper bir baba Pınar Tevetoğlu: Tarkan süper bir baba
Aslı Enver ekranlara dönüyor! İşte o açıklama Aslı Enver ekranlara dönüyor! İşte o açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!
  • 26-04-2024 09:11

Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Hazal Filiz Küçükköse:
  • 26-04-2024 11:13

Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...
  • 27-04-2024 13:36

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
  • 26-04-2024 15:09

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!