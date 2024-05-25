Yargı'da veda buluşması

Yayınlandığı ilk günden itibaren pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın finaline sayılı günler kaldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleşecek “Yargı Veda” programı için son hazırlıklar yapılıyor. İlk bölümden itibaren Yargı’da rol alan oyuncular ve emek verenlerin de katılacağı gecede, sürpriz isimlerin sahne alacağı öğrenildi. “Yargı Veda” programı, canlı yayınlarla Kanal D, teve2 ve D-Smart Dizi Smart Max kanallarından, bu kanalların sosyal medya hesaplarından ve D-Smart GO' dan izleyici ile buluşacak.

BİLETLER 24 SAATTE TÜKENDİ

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan dizinin biletleri satışa çıkar çıkmaz 24 saat dolmadan tükendi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak. Gösterim biletlerinin yanı sıra geceye katılamayacak olanların da satın alarak destek sağlayabileceği, ‘Eğitime Destek Bileti’nin satışları devam ediyor. Öte yandan, geceye bağış yapmak isteyenler, veda gecesini Yargı’nın Youtube kanalından yapılacak canlı yayını takip ederek destek olabilecek.

VEDA BULUŞMASI

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.