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Yargı’da nefesler tutuldu!

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği başladığı günden bu yana ekrana damga vuran reyting rekortmeni dizisi Yargı’nın, üçüncü sezonu bu pazar başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Yargı’da nefesler tutuldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-09-2023 11:39

Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda; Ilgaz ve Ceylin’in tartıştığı anlar ikili arasında neler yaşandığına dair merakı artırırken ortaya çıkan yeni bir cinayet ise gerilimi yükseltiyor. Pazar akşamı yayınlanacak bölüme başarılı sanatçı Funda Arar konuk olurken, Arar’ın prova yaptığı esnada enstrümanların taşındığı kutunun içinden ceset çıkması ortalığı karıştırıyor.

 

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

 

Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümü ile 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

 

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