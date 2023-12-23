Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...

Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-12-2023 18:45

Sevilen dizi Yargı, her Pazar ekranlara yeni bölümleriyle gelmeye devam ediyor. Bu haftanın bölümünde usta oyuncu İştar Gökseven'in konuk olduğu dizide, Ilgaz ve Ceylin arasındaki tartışmanın ardından yaşanan yakınlaşma anları dikkat çekiyor.

Tanıtımda Nadide Başsavcı'nın Ilgaz'ı dosyadan aldığı sahneler ise izleyicilere birçok soru işareti bırakıyor. Yeni bölümde İştar Gökseven'in karakterinin hikayeye dahil olması ise merakla bekleniyor. Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, 2023 yılının son bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yargı’ yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.


 

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