Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...

Sevilen dizi Yargı, her Pazar ekranlara yeni bölümleriyle gelmeye devam ediyor. Bu haftanın bölümünde usta oyuncu İştar Gökseven'in konuk olduğu dizide, Ilgaz ve Ceylin arasındaki tartışmanın ardından yaşanan yakınlaşma anları dikkat çekiyor.

Tanıtımda Nadide Başsavcı'nın Ilgaz'ı dosyadan aldığı sahneler ise izleyicilere birçok soru işareti bırakıyor. Yeni bölümde İştar Gökseven'in karakterinin hikayeye dahil olması ise merakla bekleniyor. Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, 2023 yılının son bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yargı’ yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.





