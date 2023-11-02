Yargı'da Ilgaz ve Ceylin için zor bir dönem başlıyor!

Haftalardır hem duygusal hem de heyecan dolu sahneleriyle çok konuşulan Yargı dizisinde Ilgaz ve Ceylin için zorlu bir süreç başlıyor. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Mercan’ı bulan ikili bu kez de kızlarına anne babası olduklarını söylemenin yolunu arıyor. Mercan’ı korkutmadan, incitmeden ona gerçek anlamda kavuşabilmek için her şeyi göze alan Ilgaz ve Ceylin büyük risk alarak Mercan ve Filiz’i yan yana getiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!



