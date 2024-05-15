Yargı'da finale son 2 bölüm kala olaylar kızışıyor!

Ay Yapım’ın fenomen dizisi ‘Yargı’da büyük finale 2 bölüm kaldı. Hayırsız adasına ölüme terk edilen Ilgaz’ın hayatta kalıp kalamayacağı merakla beklenirken pazar akşamı ekrana gelecek 94. bölümden tanıtım yayınlandı.

Yargı'da finale son 2 bölüm kala olaylar kızışıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 20:37

‘Yargı’da büyük final için nefesler tutuldu. 26 Mayıs akşamı final yapacak dizinin bu haftaki bölümünden tanıtım yayınlandı. Geçtiğimiz bölümün sonunda Hayırsız adaya ölümü için terk edilen Ilgaz’ın adada bir başına yardım bekleyen halleriyle başlayan tanıtımda, Ilgaz’ın kurtulabilmek için denize atlaması heyecanı yükseltirken acaba kurtulabilecek mi sorusu ise pazar akşamı cevap bulacak. 

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar,  Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. 

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle 19 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

Yargı 94. Bölüm Tanıtım:

 

 

 

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