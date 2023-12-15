Yargı’da bu hafta heyecan dorukta!

Bu hafta Yargı dizisi, Ay Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve heyecanın dorukta olduğu bir bölüm sunacak. Yayınlanan tanıtım, Kadir'in öldürmeye çalıştığı gizemli kızın kim olduğu sorusuyla büyük merak uyandırıyor. Aynı zamanda Ceylin'in ziyaret ettiği evde neler olacağı da izleyicileri merak içinde bırakıyor.

Her pazar izleyicileri ekranlara kilitleyen Yargı dizisi, merak uyandıran hikayesiyle dikkat çekiyor. Kadir'in zehirli pizza girişimiyle ilgili gizemli kişinin geçmişi sır perdesini korurken, Ceylin'in gittiği evde yaşanacaklar ise yeni bölümde netlik kazanacak.

Yargı, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak!