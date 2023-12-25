Yargı, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini unutmadı!

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin son bölümü, Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit olan askerlere özel bir saygı duruşu içerdi. Cem Karaca'nın "Deniz Üstü Köpürür" türküsü eşliğinde özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyon sahnesi, sosyal medyada geniş bir konuşma dalgasına yol açtı.

Yargı, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini unutmadı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-12-2023 12:49

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan PKK terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucunda 12 asker şehit düştü. Türk halkını derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, Yargı dizisinde ekranlara gelen operasyon sahnesinin de yoğun bir şekilde tartışılmasına neden oldu.

Şehit askerlere olan minnettarlığını dile getirmeyi ihmal etmeyen Yargı, senaryo gereği özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği "Legus Operasyonu" sahnesiyle izleyenlerin duygusal tepkilerini ikiye katladı.

İşte izleyicileri duygusal anlamda etkileyen o sahneler:

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