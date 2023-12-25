Yargı, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini unutmadı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan PKK terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucunda 12 asker şehit düştü. Türk halkını derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, Yargı dizisinde ekranlara gelen operasyon sahnesinin de yoğun bir şekilde tartışılmasına neden oldu.

Şehit askerlere olan minnettarlığını dile getirmeyi ihmal etmeyen Yargı, senaryo gereği özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği "Legus Operasyonu" sahnesiyle izleyenlerin duygusal tepkilerini ikiye katladı.

İşte izleyicileri duygusal anlamda etkileyen o sahneler: