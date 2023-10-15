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Yargı Mercan nerede, öldü mü? Mercan'ı kim kaçırdı

"Yargı" dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Mercan'ın akıbeti ve yeni katılan Arif Pişkin'in karakteri merakla bekleniyor. Yeni bölüm pazar akşamı Kanal D'de. Yargı Mercan nerede, öldü mü? Mercan'ı kim kaçırdı?

Yargı Mercan nerede, öldü mü? Mercan'ı kim kaçırdı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 20:12

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Yargı"nın yeni bölüm tanıtımı ekranlarda yerini aldı. Ceylin'in "Yargı Mercan nerede, öldü mü? Mercan'ı kim kaçırdı?" sorusu tanıtıma damgasını vururken, Macit'in Mercan ile ilgili anılarına geri dönüşü izleyicinin merakını körüklüyor.

Mercan'ın Kıyafeti Gündemde

Nefeslerin tutulduğu son bölümde kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı en çok konuşulan detay olmuştu. Yeni bölüm tanıtımında, bu kıyafetle ilgili ipuçları verilirken, Ilgaz'ın Efe Savcı'nın çekmecesinden bulduğu kolye de başka bir gizemi işaret ediyor.

Yargı Mercan nerede, öldü mü? Mercan'ı kim kaçırdı?

Yargı dizisinde Mercan karakteri ölmedi yaşıyor, kimin kaçırdığı ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Yargı Arif Pişkin kimdir?

"Yargı"nın usta oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı: Arif Pişkin. Bu haftanın bölümünde Pişkin'in hangi karakterle seyirci karşısına çıkacağı büyük bir merak konusu.

Dizide Kimler Rol Alıyor?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı "Yargı" dizisinde, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın ve birçok usta oyuncu izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölüm pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

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