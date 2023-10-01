Yargı Mercan kim? Yargı Mercan’a ne oldu, kim kaçırdı?

Yargı, Kanal D ekranlarında izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği diziler arasında yer alıyor. Özellikle Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başarılı performanslarıyla ön plana çıkan dizi, yeni sezonunda da izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Mercan'ın Kaybolması Diziye Damgasını Vurdu

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde yaşananlar izleyicileri oldukça etkiledi. Ceylin ve Ilgaz arasında yaşanan ayrılığın ardından çiftin kızları Mercan'ın ortadan kaybolması, dizinin merakla takip edilen olaylarından biri haline geldi. Mercan, Ceylin ve Ilgaz'ın dünyalarının tam ortasında ve şimdi onun nerede olduğu merak konusu.

Yargı'nın Yeni Sezonu: Mercan'ın Sırrı Ne?

Yargı, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ceylin ve Ilgaz'ın kızı Mercan'ın kaybolması, dizide yaşanan en büyük sürprizlerden biri. Ceylin, savcı olarak yeni sezonda karşımıza çıkarken, kızının yaşadığına dair inancını yitirmiyor. Mercan'ın nerede olduğu, onu kimin kaçırdığı ve nasıl kaybolduğu soruları, yeni bölümlerde yanıt bulacak.