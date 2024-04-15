Yargı ekrana döndü! Nefes kesen yeni bölümü gecceye damga vurdu

Ay Yapım'ın popüler dizisi 'Yargı', iki haftalık bir aradan sonra dün gece Kanal D'de yayınlanan 89. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Heyecanın hiçbir zaman düşmediği bu bölüm, reytinglerde de büyük ilgi gördü.

Yargı ekrana döndü! Nefes kesen yeni bölümü gecceye damga vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-04-2024 11:05

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen 'Yargı' dizisinin nefes kesen 89. bölümü, seyircileri ekran başına kilitledi. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği bu bölüm, reytinglerde de zirveyi korudu.

Hikayede, Tuğçe'nin yaşadığı kritik anlar ve karakterler arasındaki entrikaların artmasıyla gerilim doruk noktasına ulaştı. İzleyicileri şaşırtan olaylar, dizinin sosyal medyada da gündem olmasını sağladı.

Dizinin yayınlanan 89. bölümü, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin birincisi oldu. Ayrıca, Total izlenme oranlarına göre de gecenin en çok izlenen dizisi unvanını elde etti.

Heyecanlı bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise izleyicileri meraklandırdı. Tanıtımda, tır parkında bulunan cesetlerin gizemi ve Eren'in üzerine atılan suçlamaların artması dikkat çekti. İlgili karakterler arasındaki gelişmeler, önümüzdeki bölümlerde neler olacağı konusundaki merakı artırdı.

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve Ali Bilgin'in yönettiği dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor. Dizide, birbirinden deneyimli ve genç yetenekler de önemli rollerde yer alıyor.

'Yargı', yeni bölümüyle önümüzdeki Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

 

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