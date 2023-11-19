Advert

Yargı ekibi Emmy’de...

Ödül töreni için New York’a giden ekipten Sema Ergenekon ve Kerem Çatay finalist madalyalarını aldı.

Yargı ekibi Emmy’de...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-11-2023 20:11

Üç sezondur hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyük beğeni toplayan Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, bu sene 51’incisi gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri için Newyork’a gitti. 20 Kasım’da düzenlenecek törenden önce Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edildi.

Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51.kez gerçekleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den bu sene sadece Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin aday olduğu açıklanırken heyecanla beklenen ödül töreni 20 Kasım’da gerçekleşecek.

 

“En iyi Telenovela” kategorisinde yarışan Yargı dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde tören için Newyork’a gitti. Törenden 2 gün önce Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edilirken Sema Ergenekon diğer finalistlerle birlikte konuşmacı olarak panele katıldı.

 

Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı Kanal D’de!

Benzer Haberler
Gönül Dağı zirvede! Gönül Dağı zirvede!
Dev projede imzalar atıldı Dev projede imzalar atıldı
Çağatay Ulusoy’lu Gaddar’a flaş transfer Çağatay Ulusoy’lu Gaddar’a flaş transfer
“Aldatmak” dizisinde bir yeni ayrılık daha “Aldatmak” dizisinde bir yeni ayrılık daha
"Bambaşka Biri" dizisine usta oyuncu
'Alev'i seviyorum' dedi izleyici çıldırdı: Kızılcık Şerbeti yine gündemde 'Alev'i seviyorum' dedi izleyici çıldırdı: Kızılcık Şerbeti yine gündemde
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin