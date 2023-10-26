Yargı dizisine sürpriz konuk!

“Yargı” dizisi 3. sezonunda da büyük bir reyting başarısına imza atarak izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Ay Yapım tarafından üretilen bu dizi, bu yıl uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek ve Ilgaz ile Ceylin'in kızları Mercan'ın kazanılması için verdiği mücadele ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor. Diziye yeni eklenen olaylar ve karakterler, hikayeye renk katıyor.

Son olarak TRT'nin "Al Sancak" dizisinde izleyici karşısına çıkan Funda İlhan, "Yargı" dizisinde Handan karakterini canlandıracak. Usta senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı bu dizi, Ali Bilgin'in yönetmenliği ile muhteşem bir şekilde hayat buluyor. Ilgaz ile Ceylin arasındaki gerginliğin sona erip ermediği ise merak konusu olarak izleyiciyi sürüklemeye devam ediyor.