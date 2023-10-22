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Yargı 68. Bölüm: Mercan'ın Kaçırılma Olayında Son Gelişmeler!

"Yargı" dizisinin 68. bölümünde Mercan'ı kaçıran kişinin peşine düşen Ceylin ve Ilgaz, önemli ipuçlarına ulaşıyor. Ceylin ile Ilgaz arasındaki ilişkide de sular duruluyor. Heyecan yüklü yeni bölüm, pazar 20.00'de Kanal D'de sizi bekliyor!

Yargı 68. Bölüm: Mercan'ın Kaçırılma Olayında Son Gelişmeler!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 18:54

"Yargı" dizisinin 68. bölümünde Mercan'ı kaçıran kişinin peşine düşen Ceylin ve Ilgaz, önemli ipuçlarına ulaşıyor. Ceylin ile Ilgaz arasındaki ilişkide de sular duruluyor. Heyecan yüklü yeni bölüm, pazar 20.00'de Kanal D'de sizi bekliyor!

Yargı'nın Son Bölümünde Mercan'a Ne Olduğu Arayışı Devam Ediyor

Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ın nerede olduğunu bulmak için ipuçlarını takip ediyor. Okulda Efe Savcıyı bulan Ilgaz, ondan Mercan hakkında bilgi almaya çalışırken engellenir. Bu sırada Macit, yaşananları hatırlamaya başlar. Olayla ilgili kritik detayları Ceylin'le paylaşır. Yekta kendi yoluyla araştırmalarını sürdürürken, Eren Ceylin ve Ilgaz'a önemli bir bilgiyle gelir.

Ceylin ve Ilgaz Arasındaki Mesafeler Azalıyor

Mercan'ın ortadan kaybolması, Ceylin ve Ilgaz'ı ayrı dünyalara sürüklemişti. Ancak kızlarının hala hayatta olduğuna dair aldıkları haber, ikisinin de umutlarını tazeliyor. Mercan davasında birlikte çalışmaları, aralarındaki bağları güçlendiriyor. Ceylin, zamanla Ilgaz'a olan öfkesini azaltmaya başlar ve Ilgaz bu değişikliği fark eder.

Yargı'nın Yeni Bölümünde Neler Bekliyor?

Yargı dizisinin soluk kesen yeni bölümü pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

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