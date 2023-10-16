Yargı 68. Bölüm Fragmanı: Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ın İzini Sürüyor!

Yargı'nın 68. bölüm fragmanı 22 Ekim 2023'te Kanal D'de yayınlanacak. Ceylin ve Ilgaz'ın Mercan'ı bulma çabaları devam ederken, yeni bölümde nelerle karşılaşacakları merak konusu. Yargı Yeni fragmanda, Mercan'ın izini süren Ceylin ve Ilgaz'ın karşısına çıkacak zorluklar, sürprizler ve gelişmeler büyük ilgiyle bekleniyor. Yargı 68. bölüm fragmanı izle araştırması merakla devam ediyor.

Yargı 68. Bölüm Fragmanında Neler Bekliyor?

Yargı'nın 68. bölüm fragmanı, 22 Ekim 2023'te Kanal D'de yayınlanacak. Bu fragman, Ceylin ve Ilgaz'ın Mercan'ı bulup bulamayacaklarına dair ipuçları verecek. Dizi hayranları, Mercan'ın akıbetini ve Ceylin ile Ilgaz'ın onu bulma çabalarında nelerle karşılaşacaklarına dair detayları merakla bekliyor.

Yargı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yargı dizisi, her Pazar Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. 68. bölümüyle 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de olacak. Tüm Türkiye, Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan'ı bulup bulamayacaklarını ekran başında takip edecek.

Yargı 67. Bölümde Neler Oldu?

Yargı'nın 15 Ekim 2023'te yayınlanan 67. bölümünde, Ceylin ve Ilgaz kızları Mercan ile ilgili bir olaya tanık oluyorlar. Kapıya bırakılan gizemli bir paket, Ceylin'in Mercan'ın hala hayatta olduğuna olan inancını güçlendiriyor. Ancak bu pakette bulunan çocuk tişörtü, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Ilgaz ve Ceylin, bu soruların cevabını ararken beklenmedik şüphelilerle yüzleşiyorlar.

Herkes, Mercan'ı bulabilmek için geçmişi didik didik araştırıyor. Mercan'ın dostu Macit, Yekta ile yeni bir bağ kurarken, Yekta da Ceylin'e yardımcı olabilmek için bilmediği sulara dalıyor.

Ilgaz ve Ceylin, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp, bir aile olarak Mercan'ın peşine düşüyorlar. Tüm bu arayışlar sonucu, başta onlar olmak üzere herkes, uzun zamandır göremedikleri bir gerçekle yüzleşiyor.