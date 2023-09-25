Yargı 64. Bölümde Ters Köşenin Kralı Geldi! Elif Bakın Gerçekte Kim Çıktı

Ters köşeleri ile ünlü senarist Sema Ergenekon yine ters köşenin kralını yaptı. Yargı dizisi yeni sezonuna dün akşam merhaba dedi. Milyonları ekranlara kilitleyen Yargı dizisi sonuna doğru herkesin ağzını açık bırakacak gerçek ortaya çıktı. 3. sezonu ile ekranlara geri dönen Pazar akşamlarının sahibi Yargı dizisi kaldığı heyecan dolu yerden devam etmekte. İlk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Herkes Ceylin ve Ilgaz'ın kızını beklerken aslında gerçek dizinin son sahnesinde bambaşka çıktı. Yargı dizisi 24 Eylül izleyemeyen izleyici, Yargı 24 Eylül neler oldu sorusunun yanıtını okuyunca adeta şok oldu.

Gerilim ve ters köşelerin en dibine kadar yaşandığı dizi Yargı, ikinci sezonda da Yargı dağıtmaya devam edeceğe benziyor. Ceylin ve Ilgaz'ı birlikte görenler, mutluluktan havalara uçarken, dizide iç gıdıklayıcı sahneler de izleyiciyi şaşırttı. Yaz sezonuna girdiğinde Yargı dizisi ile alakalı çok büyük şaibeler ortada dolanmaya başlamıştı. Yargı Ilgaz öldü hatta Yargı Ilgaz, Ceylin tarafından öldürüldü yorumları yapılırken, Geçtiğimiz akşam Yargı yeni bölüm de aslında gerçeğin hiç öyle olmadığı gerçeği karşımıza çıktı. Sema Ergenekon, ''3 çocuk annesi olarak Ceylin'in bebeğinin öldüğü bir sahne nasıl yazabilirim' demesi, izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

Yargı 3. sezon ilk bölümde izlediklerimiz Ceylin'in hamileliği ve çiftin boşanmaları şeklinde ilerlerken, gözler Ceylinin bebeğini aramaya başladı. Ceylin'in bebeğinin öldüğü yorumları sosyal medyada konuşulurken, birden ortaya çıkan bebek, akılları karıştırdı. Ilgaz ve Ceylin'in kızını görenler çok şaşırsa da dizinin bölüm sonuna doğru ortaya çıkan gerçek bambaşka idi.

Yargı yeni sezon da Artık Ceylin'de bir savcı olarak karşımıza çıktı. 3 sezonunu geçtiğimiz akşam Merhaba diyen Yargı dizisinin başarılı senaristi Sema Ergenekon ters köşeler ile dolu bir bölüme imzasını attı. Ilgaz ile Ceylin'in kızı sanılan Elif Aslında bambaşka biri çıktı. Yargı dizisinin bölüm sonu herkesin kafasını karıştırdı.

Dün akşam yayınlanan Yargı 64. bölüm boyunca Elif isimli çocuk karakterini, herkes Ceylin ve Ilgaz'ın çocuğu sanmaktaydı. Ancak 64. bölüm sonuna yaklaşıldıkça gerçek herkesi şaşırttı. Elif, Aslında Ceylin ve Ilgaz'ın çocuğu değil Aylin'in çocuğu idi. Ve Yargı 65. bölüm fragmanında ise Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan'a ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Yargı dizisinde Mercan karakterini “Sadakatsiz” dizisinde Melis Sezen’in hayat verdiği Derin’in bebeği olarak tanınan Yaren Salman, oynarken, Mercan'ın biraz büyümüş halini de Eylül Uğuz canlandıracak.