Demet Akalın Bodrum Koylarında Bikinili Pozlarıyla Boy Gösterdi!

Yoğun konser maratonunun ardından soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın teknede çektirdiği bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının son dönemde verdiği kilolar ve belirginleşen karın kasları gözlerden kaçmadı.

Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Demet Akalın yoğun geçen konser takvimine kısa bir ara verip sezonu Bodrum'da açtı. Tatil anlarını Instagram hesabından sık sık paylaşan ünlü şarkıcı son gönderileriyle yine adından söz ettirmeyi başardı.



Zayıflama İddiası Gerçek Oldu: Aynadaki Değişim Karelere Yansıdı

Ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum koylarında mavi tura çıkan Akalın teknenin güvertesinde üst üste pozlar verdi. Bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin fit görüntüsü ve özellikle belirginleşen karın kasları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sıkı Disiplin Sonuç Verdi

Geçirdiği değişim ve zayıflama süreciyle son dönemde magazin basınının odağında yer alan 52 yaşındaki sanatçı beslenme düzeni ve düzenli antrenman programının karşılığını almış görünüyor.

Arkadaş grubuyla mavi suların ortasında keyifli anlar yaşayan Akalın'ın paylaşımları binlerce beğeni topladı. Fotoğrafların altına gelen "Kaslar gerçek mi?", "Yıllar geçtikçe daha da gençleşiyor" tarzındaki yorumlar dikkat çekerken ünlü popçunun tatil boyunca paylaşımlarına devam edeceği öğrenildi.