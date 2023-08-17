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Yapı Kredi'den Promosyon Ayarı! Rekor Ödeme 21.100 TL Oldu

Emekliler kendilerine yapılan zam oranlarından memnun kalmayınca kendilerine sunulan ek fırsatları değerlendirirken, bankalar da kurumları bünyesine bağlamak adına atağa geçti

Yapı Kredi'den Promosyon Ayarı! Rekor Ödeme 21.100 TL Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 19:52

2023 senesi emekliler için adeta zamlarla geçeceğe benzerken, bu gidişata en son Temmuz ayı zammı dur dedi. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zam ve kademeli artış kimseyi memnun etmedi. En düşük emekli maaşına da zam yapılmadı ve 7500 TL'de tıkalı kaldı. Bu kapsamda devreye bankalar girdi. Ay ay güncelledikleri emekli promosyonu ödemeleri ile birlikte yeni müşteri çekmek adına ilerlemeye devam ediyor. Emekliye sunulan ek ödemeler arasında promosyon ödemeleri özellikle de maaş aralığı değişen vatandaş tarafından araştırma konusu oluyor. Öte yandan kurumlarda sözleşmelerinin solması sonrasında bankalar ile mutabakata giriyorlar. Bu kapsamda bankalar ile kurumlar arasında zaman zaman anlaşma haberleri ortaya çıkıyor. 2022 senesinin sonunda beri hız kazanan kurum promosyon ödemeleri konusunda bankalar atik davranırken, yeni bir promosyon açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırmışa benziyor. 

Geçtiğimiz sene eğitimciler kendilerine sunulan promosyon ödemeleri konusunda şikayetlerini belirtirken, yapılan son açıklama ile yeni promosyon anlaşması memnun edeceğe hatta diğer kurum ve bankalara da öncülük edeceğe benziyor. Son maaş promosyonu açıklaması Türk Eğitim-Sen Konya 3 Nolu (Üniversite) Şubesi tarafından sosyal medya da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda Yapı Kredi ile mutabakat imzalandığı belirtilmiştir. 

Türk Eğitim-Sen Konya 3 Nolu (Üniversite) Şubesi ile Yapı Kredi yetkilileri arasında geçen toplantı sonrasında çalışanlara 21100 TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştır.  Yapı Kredi ile rekor promosyon anlaşması yapıldığı belirtilirken, NEU için 42 ay süresince kişi başı 20.100 TL, KTUN için ise 36 ay süresince kişi başı tam 21.100 TL nakit ödemesi ay bitmeden hesaplara aktarılacağı paylaşılmıştır. 

Bu rekor ödeme sonrasında emekli vatandaş da kendilerine sunulan emekli promosyonlarının azlığından şikayetçi olmaktadır. Ancak uzmanların görüşüne göre bankaların artık promosyon ödemeleri konusuna hız vermesi ve yeni güncelleme getirmesi gerekliliği bildirilmiştir. Tarih verilmese de emekli promosyonu miktarlarının kısa süre içerisinde 10.000 TL ile 15.000 TL arasında güncelleneceği ön görülmektedir. 

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