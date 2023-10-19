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Yapı Kredi'den Borçlarınızı Sıfırlama Fırsatı!

Yapı Kredi, borç transferi yaparak diğer bankalardaki borçlarını bir araya toplamak isteyen müşteriler için 70 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi imkanı sunuyor.

Yapı Kredi'den Borçlarınızı Sıfırlama Fırsatı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 22:15

Yapı Kredi, borç kapatma kredisi ile borç yükü altında olan vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak, ödeme kolaylığı sağlama amacı güden bu krediden faydalanarak finansal yüklerinizi hafifletebilirsiniz.

Tek Bir Yerde Tüm Borçlarınızı Ödeyin!

Vatandaşların, farklı bankalara dağılmış olan borçlarını birleştirme isteği üzerine, Yapı Kredi'den özel bir fırsat geldi. Yapı Kredi'nin sunmuş olduğu bu yeni borç kapatma kredisi ile müşteriler, borçlarını tek bir noktada toplayabilecek.

70 Bin TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi İmkanı

Banka, müşterilere borç kapatma kredisi kapsamında 70 bin TL'ye kadar finansal destek sağlamaktadır. Bu tutarı kullanarak diğer bankalardaki borçlarınızı kapatma şansına sahip olabilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi Başvuru Detayları

Başvuru yapacak kişilere dikkat etmeleri gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır:

  • Krediyi kullanabilmek için banka tarafından tanımlanan ön onaylı limitinizin olması gerekmektedir. Limitleriniz banka politikaları çerçevesinde değerlendirilebilir.

  • Başvuru sonrasında değerlendirme yapılacak olup, talep ettiğiniz tutarın altında bir onay alabilir veya başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

  • Başvurunuzun sonucu SMS ile tarafınıza bildirilecektir. Aynı zamanda, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

  • Kredi kullanımı sırasında otomatik ödeme talimatı oluşturarak taksitlerinizi vadesiz hesabınızdan otomatik olarak ödeme şansınız bulunmaktadır.

Başvuru Süreci

Borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar için Yapı Kredi iki basit adımda başvuru süreci tanımlamıştır:

  1. Borç Transfer Kredisi ile diğer bankalardaki borçlarınızı Yapı Kredi’ye transfer ederek indirimli faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

  2. Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu ve Kullanımı adımından başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Borçlarını sıfırlamak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi'nin sunmuş olduğu bu imkanlardan yararlanarak maddi yüklerinden kurtulabilirler.

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