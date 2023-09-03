Yapı Kredi Promosyonu Şaha Çıkardı! Bu Açıklama Yok Artık Dedirtti

Temmuz ve Ağustos ayları hem çalışan ve hem de emekli için heyecanla son bulmuş iken Eylül ayında da ardı arkası kesilmeyen haberler geliyor. Maaşlara zam açıklamalarının yanı sıra bir de bankalar ile mutabakat anlaşmaları kurum ve kuruluşlar tarafından devam ediyor. Eylül ayına girilmesi ile de promosyon anlaşmalarının devam edeceği öngörülüyor. Gün gün yeni kuruluşlar bankalar ile vardıkları mutabakat sonuçlarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıp, çalışana ödenecek olan tutarı sunuyor. Bankalar kuruluş maaşlarını ödemek amacıyla yetkililer ile birlikte toplantılarını sürdürürken, yeni bir imza atılan belediye ve banka gündeme çıkmış bulunuyor.

YAPI KREDİ ÖDEYECEK

Azdan hallice seyreden promosyon ödemesinde banka tüm çalışanlara 15,600 TL aktaracak. Yapı Kredi Bankası yetkilileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında süregelen toplantı nihayetinde sonuçlandı. Her bir çalışana ödemeler anında hesaplara aktarıldı. Yapı Kredi Bankası Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanına 15.600 TL hesaplarına aktardı. 1619 çalışanı sevinçten havalara uçuran promosyon anlaşması Yapı Kredi ile sağlandı.

PROMOSYON ANLAŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gün gün bankalar tarafından açıklaması yapılan promosyon açıklamaları en çok emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emekli en fazla 7,500 TL promosyon alabilmekte iken hangi bankaya maaşını taşıyacağını da kendisi belirliyor. 2017 senesinden beri bu durum böyle süregelirken, emekli de emekli promosyonuna zam yapılması gerekliliğini bildiriyor.

KURUM ANLAŞMALARI DEVAM

Kurumlar, çalışanının maaşını alacağı bankalar ile görüşmeleri sürdürüyor. B u kapsamda çalışanına en fazla ödeme yapan ve refahı en çok sağlayan banka tercih ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de çalışanına 15,600 TL ödeyecek olan Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya vardı.