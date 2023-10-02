Yapı Kredi Emekliye Ekim Müjdesini Verdi 8.000 TL+ 3.500 TL Ceplere Yakışacak

Emekli promosyonları, emekli maaşının cepleri doldurmadığı, enflasyon karşısında ezildiği şu günlerde emeklinin cebine geri ödemesiz olarak girdiği için, bir nebze olsun refah payını da yükseltiyor. Emekli promosyonu kampanyaları bankalar arasındaki rekabetin ana kaynağı olurken, bankalar emekli kapmak için emekli promosyonu rakamlarını gün gün güncelliyor. Bankalar emekli promosyonuna ek düzenledikleri kampanyalar ile dikkatleri üzerine topluyor. Emekli kendi refahına uyan banka ile promosyon anlaşması yapıp ek ödemelerini anında IBAN'ına aktarabiliyor.

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde bankalar emekli promosyonu güncellemelerini sunmuş bulunuyor. Yapı Kredi Bankası da yeni müşteri kapmak amacıyla düzenlediği kampanyalar arasında Emekli promosyonu kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Bankası emeklilere özel olarak 9.000 TL'ye Varan emekli promosyonu fırsata sunarken bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli, soluğu Yapı Kredi banka şubelerinde alıyor. Eylül ayının 30'una kadar geçerli olan Yapı Kredi emekli promosyonu kampanyası ile alakalı olarak banka resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada kampanyanın Bir ay daha uzatıldığını belirtmiş bulunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonla faydalanabilmek için Sadece Taahhütname imzalamak yeterli olmaktadır. Imzaladığınız bu Taahhütname ile birlikte 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den emekli maaşınızı alma sözü vermiş oluyorsunuz. Vermiş olduğunuz tek söze istinaden hiçbir şart koşul olmadan aylık gelirinize göre 7500 TL'ye Varan ödeme kazanabiliyorsunuz.

Emeklinin aylık geliri 3500 TL'ye kadarsa 4500 TL emekli promosyonu alabilmektedir 7500 TL'ye kadar olan maaşlarda 5-250 TL 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaş aralığına 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alan emekliye ise 7.500 TL promosyon ödemesi sunulmaktadır

EMEKLİ PROMOSYONUNA EK KAMPANYA

Öte yandan yukarıda bahsi geçen ödemelerin akabinde fatura talimatı veren emekliye 500 TL ek promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşını taşıyan emekli kredi kartı başvuru yapması ve onay alması akabinde 2 ay içerisinde Toplam 500 TL harcama yapmasa durumunda ise 1000 TL nakit promosyon almaya hak kazanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası ek ödül taahhütnamesinde düzenlenen yeni bir kampanyada sıfır faizle 2000 TL'ye kadar esnek hesap limiti açık olacaktır.