Advert

Yapı Kredi 12.12'de duyurdu! T.C kimlikle gidene 12 bin TL hızlı destek ödemesi

Yapı Kredi Bankası son dakika açıklaması yaptı. Öğlen saatlerinde gelen müjde ile TC kimlik kartı ile başvuru yapana 12.000 TL hızlı ödeme verileceği bildirildi.

Yapı Kredi 12.12'de duyurdu! T.C kimlikle gidene 12 bin TL hızlı destek ödemesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 12:42

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni nakit destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Nakit paraya sıkışan acil ihtiyacı olan herkes Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık aracılığı ile 5 dakika içinde başvuru yaparak acil nakit destek ödemesi alabiliyor. T.C kimlikle ödeme yapan Yapı Kredi Bankası son dakika açıklaması yayınladı. Hemen bugün başvuru yapanlara 12.000 TL ödeme yapılacak.

Yapı Kredi Bankası Nakit paraya sıkışan müşterilerine yeni ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Oldukça cazip bir destek paketi daha hazırlayan banka 12.000 TL'den başlayan acil kredi desteği sağlayacak. Sadece T.C kimlik kartı ile başvuru yapmak yeterli olacak. Hızlı finansal destek almak isteyenler Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile başvurularını tamamlayabilecek. Yapı Kredi'nin yeni finansman desteği ile ilgili şartlar netleşti.

YAPI KREDİ'DEN 5 DAKİKADA HIZLI KREDİ

Yapı Kredi Bankası Nakit paraya sıkışanlar için 5 dakikada hızlı kredi desteği sağlıyor. TC kimlik numarasının sonuna göre mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapanlar Yapı Kredi Bankası'nın kredi imkanından faydalanabiliyor. Sadece birkaç dakika süren Başvurunuzu tamamlayarak ihtiyacınıza göre nakit destek alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Yapı Kredi'nin bu kampanyası düşük faizli kredi desteği olarak veriliyor.

YAPI KREDİ ACİL KREDİ ŞARTLARI

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı acil kredi desteği için şartlar da belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olanlar Yapı Kredi Bankası'na başvuru yaparak acil kredi kullanma şansına sahip olacak. Diğer bir Kriter ise 1500 puan ve üstü Kredi notuna sahip olmak. Eğer bu kriterleri taşıyorsanız Yapı Kredi Bankası'na hemen bugün başvuru yaparak nakit destek ödemesi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyasında 36 ay vade uygulanıyor. Dilerseniz 3 ay ödeme erteleme imkanından da yararlanarak Yapı Kredi'den kredi kullanabilirsiniz.

Benzer Haberler
SSK, Bağ kurlu emekli zammı oranları tazelendi! Maaşlara yüzde 40 enflasyon yüzde 11.91 puan refah payı eklenecek SSK, Bağ kurlu emekli zammı oranları tazelendi! Maaşlara yüzde 40 enflasyon yüzde 11.91 puan refah payı eklenecek
9 yaşına kadar araba alacaklar dikkat! Albaraka'dan 400 bin TL taşıt finansmanı düşük taksitlerle verilecek 9 yaşına kadar araba alacaklar dikkat! Albaraka'dan 400 bin TL taşıt finansmanı düşük taksitlerle verilecek
Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak
2.el araba fiyatları vatandaşa düğün, bayram ettirecek: Otomobiller 400 bin TL çakılacak; O tarihe kadar durun 2.el araba fiyatları vatandaşa düğün, bayram ettirecek: Otomobiller 400 bin TL çakılacak; O tarihe kadar durun
Başkan Erdoğan imzayı attı: TOKİ tüm Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacak; İşte başvuru şartları açıklaması Başkan Erdoğan imzayı attı: TOKİ tüm Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacak; İşte başvuru şartları açıklaması
Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı