Yapı Kredi 12.12'de duyurdu! T.C kimlikle gidene 12 bin TL hızlı destek ödemesi

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni nakit destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Nakit paraya sıkışan acil ihtiyacı olan herkes Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık aracılığı ile 5 dakika içinde başvuru yaparak acil nakit destek ödemesi alabiliyor. T.C kimlikle ödeme yapan Yapı Kredi Bankası son dakika açıklaması yayınladı. Hemen bugün başvuru yapanlara 12.000 TL ödeme yapılacak.

Yapı Kredi Bankası Nakit paraya sıkışan müşterilerine yeni ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Oldukça cazip bir destek paketi daha hazırlayan banka 12.000 TL'den başlayan acil kredi desteği sağlayacak. Sadece T.C kimlik kartı ile başvuru yapmak yeterli olacak. Hızlı finansal destek almak isteyenler Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile başvurularını tamamlayabilecek. Yapı Kredi'nin yeni finansman desteği ile ilgili şartlar netleşti.

YAPI KREDİ'DEN 5 DAKİKADA HIZLI KREDİ

Yapı Kredi Bankası Nakit paraya sıkışanlar için 5 dakikada hızlı kredi desteği sağlıyor. TC kimlik numarasının sonuna göre mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapanlar Yapı Kredi Bankası'nın kredi imkanından faydalanabiliyor. Sadece birkaç dakika süren Başvurunuzu tamamlayarak ihtiyacınıza göre nakit destek alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Yapı Kredi'nin bu kampanyası düşük faizli kredi desteği olarak veriliyor.

YAPI KREDİ ACİL KREDİ ŞARTLARI

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı acil kredi desteği için şartlar da belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olanlar Yapı Kredi Bankası'na başvuru yaparak acil kredi kullanma şansına sahip olacak. Diğer bir Kriter ise 1500 puan ve üstü Kredi notuna sahip olmak. Eğer bu kriterleri taşıyorsanız Yapı Kredi Bankası'na hemen bugün başvuru yaparak nakit destek ödemesi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyasında 36 ay vade uygulanıyor. Dilerseniz 3 ay ödeme erteleme imkanından da yararlanarak Yapı Kredi'den kredi kullanabilirsiniz.