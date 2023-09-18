Yapay zeka şoförlerin işini elinden alacak! Tesla'dan otopilot teknolojisinde büyük devrim

Tesla elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden. Aynı zamanda en gelişmiş otopilot teknolojilerini de kullanan firma olan Tesla, yeni geliştirdiği FSD v12 teknolojisiyle birlikte artık aracın kontrolünü sürücüden tamamen alacak. Yapay zeka teknolojisiyle kusursuza yakın bir sürüş gerçekleştirmeyi hedefleyen Tesla, şoförlerin işini elinden alacağa benziyor.

Tesla otomobil dünyasına büyük yenilikler getirdi. Elektrikli otomobillerin dünyada bu denli yaygınlaşmasında büyük pay sahibi olan Tesla, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görülen teknolojiler, hızla gündelik hayatta normalleşmeye başladı.

Çok fazla dezavantaja sahip olduğu ve gündelik hayata adapte olması için uzun zaman gerektiği söylenen elektrikli otomobiller artık yollarda sık sık görülmeye başlandı. Hızla şarj istasyonu ağları genişliyor ve elektrikli otomobiller de artık rahatlıkla uzun yollarda kullanılabiliyor. Öyle ki artık hemen her petrol istasyonunda yada bir AVM'de şarja takılmış bir elektrikli otomobil görmek mümkün.

Elektrikli otomobiller hızla hayata entegre olmasının ardından sıra geleceğin teknolojisi olarak bakılan otonom sürüşe geldi. Birçok marka bu teknolojiyi otomobillerine dahil etmek için çalışmalar sürdürüyor. Ancak günümüzde otonom sürüş teknolojisinin bir parçası denebilecek bazı teknolojiler, otomobillerde güvenlik donanımı olarak sunuluyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi donanımlar bunlardan bazıları.

Ancak otonom sürüş teknolojisinde de en ileride olan marka kuşkusuz ki Tesla. Tesla yeni geliştirdiği FSD v12 teknolojisiyle otonom sürüşe bir adım daha yaklaştı. Bundan önce bazı Tesla sürücülerinin otoban gibi trafiğin daha az olduğu yollarda araç hareket halindeyken direksiyon başında uyuduğu videolar sosyal medyada viral olmuştu. FSD v12 teknolojisinin hayata geçirilmesiyle birlikte, artık sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığı otomobillerin yollarda görüleceği günler de yakına benziyor.

Otopilot konusunda ciddi mesafe kat eden firma olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk kendi X hesabından bir video paylaştı. Video ile Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi FSD v12'nin ne kadar gelişmiş olduğun gözler önüne seren Musk'ın videosunda, Tesla marka araç kavşaklardan dönebiliyor, kırmızı ışığı algılayıp duruyor ve hedefine ulaştığında aracı başarılı bir şekilde iki aracın ortasına paralel bir şekilde park ediyor.

Bir başka Tesla kullanıcısı da Musk gibi otopilot tarafından kontrol edilen Tesla marka aracının hünerlerini gözler önüne serdi. Tesla kullanıcısının videosunda en dikkat çeken nokta ise, Tesla'nın yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları algılayıp durduğu ve yayalara yol verdiği anlar oldu. Bu video ile Tesla'yı kontrol eden yapay zekanın trafik kurallarına uyarak kazaları da en aza indireceği iddia edildi.

Tesla'nın FSD v12 teknolojisini geliştirirken oldukça gelişmiş bir yapay zeka kullandığı açıklandı. FSD v12 teknolojisiyle hareket eden Tesla otomobilleri kontrol eden yapay zekanın 10 milyondan fazla gerçek sürüş videosu izletilerek eğitildiği dile getirildi.