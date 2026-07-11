Yapay Zeka Mucizesiyle Zamanda Yolculuk: Ebru Gündeş Çocukluğuyla El Ele Kırlarda Yürüdü!

Ebru Gündeş yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı videoda çocukluğuyla el ele kırlarda yürüdü. Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yapay Zeka Mucizesiyle Zamanda Yolculuk: Ebru Gündeş Çocukluğuyla El Ele Kırlarda Yürüdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 17:00

Türk sanat müziği ve fantezi müziğin güçlü sesi ve asil duruşuyla sahnelerin ikonik ismi Ebru Gündeş bu kez teknolojinin büyüleyici dünyasını arkasına alarak hayranlarını duygusal bir zaman yolculuğuna çıkardı. Sosyal medya hesabını aktif ve çabasız stiline uygun olarak kullanan ünlü sanatçı son dönemlerin en popüler dijital trendlerinden biri olan yapay zeka (AI) teknolojisiyle hazırladığı sıra dışı bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Gündeş'in nostalji ve teknolojiyi harmanladığı bu yaratıcı paylaşım kısa sürede dijital dünyada yüksek etkileşim oranlarına ulaşarak magazin ve teknoloji sayfalarının ortak manşeti haline geldi.

"Yapay Zekayı Bu İşler İçin Seviyorum"

Usta sanatçı, yapay zeka araçları yardımıyla kendi çocukluk fotoğrafını ve bugünkü güncel halini aynı hareketli karede bir araya getirdi. Hazırlanan özel videoda; Ebru Gündeş'in şimdiki olgun ve zarif hali çocukluk yıllarıyla el ele tutuşarak yeşillikler içindeki bir kırda neşeyle yürürken resmedildi. Geçmişiyle bugününü çabasız bir estetikle buluşturan Gündeş bu duygusal paylaşımın altına şu notu ekledi:

"Çocukluğum ve ben. Yapay zekayı bu işler için seviyorum."

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Ebru Gündeş'in iç ısıtan ve hüzünlü bir neşeyi barındıran bu yapay zeka videosu Instagram ve TikTok akışlarında dakikalar içinde viral oldu. Hayranları ve yakın dostları ünlü şarkıcının çocukluk yıllarındaki bakışları ile bugünkü sarsılmaz duruşunun el ele verdiği o anlara kayıtsız kalamadı. Videonun altına "Zaman ne çabuk geçiyor Ebru Hanım", "Küçük Ebru gelecekte Türkiye'nin en büyük sesi olacağını biliyor gibi bakıyor" ve "Teknolojinin en güzel kullanımı" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yağdı.

Popüler kültürün dijital trendlerini kendi hayat hikayesiyle harika bir şekilde eşleştiren Ebru Gündeş bu nostaljik hamlesiyle haftanın en çok konuşulan, en yüksek etkileşimli dijital manşetlerinin zirvesine yerleşti.

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