88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar

Oscar ödüllü Anthony Hopkins 88 yaşında yıllardır içinde sakladığı hayalini gerçeğe dönüştürdü. Usta oyuncu şimdi klasik müzik kariyeriyle gündemde.

88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 18:02

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Anthony Hopkins sürpriz kararla şaşırttı. Yıllardır sinema dünyasında unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu 88 yaşında yepyeni bir sayfa açtı. Oscar ödüllü yıldız uzun yıllardır içinde taşıdığı büyük tutkusunu artık profesyonel bir kariyere dönüştürüyor.

Yarım asrı aşan oyunculuk kariyerine rağmen üretmeyi bırakmayan Hopkins bu kez klasik müzik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Yıllardır Sakladığı Hayalini Gerçekleştirdi

Anthony Hopkins ünlü plak şirketi Decca Classics ile anlaşarak ilk klasik müzik albümünü yayımlamaya hazırlanıyor. "Life Is A Dream" adını taşıyan albümde sanatçının yıllar boyunca bestelediği eserler bir araya geliyor.

Hopkins, müziğin aslında oyunculuktan da önce hayatındaki en büyük tutku olduğunu söylüyor. Yaptığı açıklamada "Müzik benim ilk arzumdu ilk dileğimdi. Hayatım boyunca besteler yaptım ve bazılarını yıllardır saklıyorum." sözleriyle bu hayalin kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı.

Albümünde Hayatından İzler Var

21 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşacak albümde yer alan eserlerin büyük bölümünün Hopkins'in yaşamı boyunca biriktirdiği duygular, çocukluk yılları, Galler'deki kökleri ve hayat tecrübelerinden ilham aldığı belirtiliyor.

Albümün ilk parçası olan "Bracken Road" da müzikseverlerle buluşmuş durumda. Besteleri ise dünyaca ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki Philharmonia Orkestrası seslendirdi.

Üretmeye Devam Ediyor

Anthony Hopkins yıllar geçse de yeni hedefler belirlemekten vazgeçmeyen isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İki Oscar ödülü kazanan ve sinema tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri olarak kabul edilen usta sanatçı, şimdi de müzik dünyasında iz bırakmaya hazırlanıyor.

88 yaşında attığı bu adım hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteren en dikkat çekici örneklerden biri olarak konuşuluyor.

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