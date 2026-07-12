34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi!

34 milyon takipçili dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell'in Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Sarı-lacivertli pozlar sosyal medyayı salladı.

34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 19:15

Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell yaptığı sürpriz sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Özellikle "Pretty Little Liars" dizisiyle milyonlarca kişinin tanıdığı Kanadalı oyuncu Fenerbahçe formasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşınca sosyal medya adeta hareketlendi.

Yaklaşık 34 milyon takipçiye sahip olan Mitchell'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle Türk futbolseverler ve Fenerbahçeli taraftarlar bu sürpriz kareleri görünce heyecanlarını yorumlara yansıttı.

Fenerbahçe Formasıyla Dikkat Çekti

Shay Mitchell'in sarı-lacivertli formayla verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi. Oyuncunun paylaşımının ardından birçok kullanıcı "Fenerbahçe ailesine hoş geldin", "Bu paylaşımı hiç beklemiyorduk" ve "Forma sana çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşması futbol ve magazin dünyasını da bir araya getirdi. Hem oyuncunun hayranları hem de Fenerbahçeliler bu kareleri gün boyunca konuştu.

Türk Taraftarlardan Yoğun İlgi

Mitchell'in paylaşımının ardından sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle Türk kullanıcıların yaptığı yorumlar dikkat çekerken birçok kişi oyuncuyu Türkiye'de görmek istediklerini de dile getirdi.

Fenerbahçe formasıyla verdiği pozlar sayesinde Mitchell, sadece yabancı hayranlarının değil Türk takipçilerinin de ilgisini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Paylaşım Kısa Sürede Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun tek bir paylaşımı bile sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya yetti. Özellikle futbol ve magazin dünyasının aynı noktada buluştuğu bu sürpriz kareler günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

Shay Mitchell'in ilerleyen günlerde Türkiye ya da Fenerbahçe ile ilgili yeni bir paylaşım yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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