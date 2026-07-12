Damla Sönmez'in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı!

Damla Sönmez üç yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı menajer İlkay Akıncı ile nikâh masasına oturuyor. Sade tören ve özel hazırlıklar dikkat çekti.

Damla Sönmez'in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 17:19

Damla Sönmez özel hayatıyla gündemde. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden başarılı oyuncunun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlenme kararı aldığı ortaya çıktı. Magazin kulislerinde bir süredir konuşulan haber sonunda netleşti ve çiftin nikâh hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Son dönemde hem tabii platformunda yayınlanan "Çırak" dizisinin ikinci sezonu hem de HBO Max'in "Kayıp Zaman" dizisinin çekimlerini aynı anda sürdüren Damla Sönmez yoğun iş temposuna rağmen hayatının en özel günü için de hazırlıklarını tamamladı.

Üç Yıllık Aşk Mutlu Sona Ulaşıyor

Edinilen bilgilere göre Damla Sönmez yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile nikâh masasına oturuyor. İlişkilerini bugüne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift özel hayatlarını göz önünde yaşamamalarıyla da dikkat çekiyordu.

Yakın çevrelerinin bildiği bu birliktelik şimdi evlilik haberiyle magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sade Ama Şık Bir Nikâh Planlandı

Çiftin nikâh töreninin Beykoz'da gerçekleştirileceği ve yaklaşık 30 davetlinin katılacağı öğrenildi. Kalabalık ve gösterişli organizasyonlar yerine aileleri ve en yakın dostlarıyla birlikte sade bir kutlama yapmayı tercih ettikleri belirtiliyor.

Damla Sönmez'in bu özel gün için iki farklı gelinlik hazırlattığı nikâh sonrası düzenlenecek kutlama için ise ayrıca özel bir elbise seçtiği konuşuluyor.

Balayı Biraz Bekleyecek

Evlilik hazırlıkları tamamlansa da balayı planı şimdilik ertelenmiş durumda. Bunun en büyük nedeni ise Damla Sönmez'in devam eden yoğun çekim programı.

Başarılı oyuncu projelerini aksatmamak için balayını daha ileri bir tarihe bırakmayı tercih etti. Yoğun tempoya rağmen hem kariyerini hem de özel hayatını dengeli şekilde yürüten Sönmez evlilik haberiyle hayranlarını sevindirmeyi başardı.

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