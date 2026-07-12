54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı!

Hollywood'un en sevilen isimlerinden Sofia Vergara 54. yaşını İtalya'da geçirdiği keyifli tatille kutladı. "Modern Family" dizisiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu doğum günü kutlamasından paylaştığı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yakın dostları ve 34 yaşındaki oğlu Manolo ile birlikte tatil yapan Vergara teknede çekilen kırmızı bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaşınca beğeni ve yorum yağdı. Özellikle fit görünümü ve enerjik hali, hayranlarından tam not aldı.

Kırmızı Bikinili Pozuyla İlgi Odağı Oldu

Sofia Vergara'nın kırmızı bikinisiyle verdiği poz kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Formda fiziği karın kasları ve doğal görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu sade makyajı ve dalgalı saçlarıyla da beğeni topladı.

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı "Gerçekten 54 yaşında mı?" ve "Yıllara meydan okuyor" yorumları yaptı. Vergara'nın tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girmeyi başardı.

Formunu Nasıl Koruyor?

Ünlü oyuncu yıllardır sağlıklı yaşam konusunda disiplinli olmaya çalıştığını daha önce birçok kez anlatmıştı. Elbette zaman zaman tatlı kaçamakları yaptığını da gizlemiyor. Ancak bunun ardından sporunu aksatmamaya özen gösterdiğini söylüyor.

Hatta yıllar önce verdiği bir röportajda bunu esprili bir şekilde "Acı yoksa pasta da yok" sözleriyle özetlemişti. Bu yaklaşımı da hayranlarının oldukça hoşuna gitmişti.

Sağlıklı Yaşamdan Vazgeçmiyor

Kolombiya'dan Los Angeles'a taşındıktan sonra beslenme düzenini değiştirdiğini söyleyen Vergara daha hafif ve dengeli yiyecekler tercih etmeye başladığını ifade etmişti.

Görünen o ki düzenli egzersiz, kontrollü beslenme ve pozitif yaşam tarzı Sofia Vergara'nın yıllardır formunu korumasındaki en büyük etkenler arasında yer alıyor. Yeni yaşını kutladığı paylaşım da bunun en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.