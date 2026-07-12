Beren Gökyıldız Patladı! Manifest Konser Görüntülerine Sert Tepki

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Beren Gökyıldız bu kez oyunculuğuyla değil katıldığı bir konser sonrası yaşananlarla gündeme geldi. Manifest konserinde 19 yaşındaki bir arkadaşıyla görüntülenen genç oyuncu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Görüntüler üzerine ortaya atılan yorumlar ve iddialar büyüyünce Beren Gökyıldız da sessizliğini bozarak ilk kez açıklama yaptı.

Konser Sonrası Tartışmalar Başladı

Manifest konserinde birlikte vakit geçiren Beren Gökyıldız ve 19 yaşındaki arkadaşı konser alanındaki kameraları fark ettikten sonra birbirlerinden uzaklaşırken görüntülendi. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılınca farklı yorumlar peş peşe geldi.

Özellikle genç oyuncunun arkadaşının yaşı üzerinden yapılan paylaşımlar ve yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede büyüyen tartışmaların ardından gözler Beren Gökyıldız'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Sessizliğini Sosyal Medyada Bozdu

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Beren Gökyıldız olayın büyütülmesine tepki gösterdi. En çok da arkadaşına yönelik eleştirilerin kendisini üzdüğünü dile getiren genç oyuncu yapılan yorumların haksız olduğunu söyledi.

Paylaşımında "İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir." sözlerini kullanan Gökyıldız kameraları görünce uzaklaşmalarının da son derece doğal bir refleks olduğunu ifade etti.

Destek Mesajları Dikkat Çekti

Açıklamanın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Beren Gökyıldız'a destek verdi. Pek çok kişi iki arkadaşın birlikte konsere gitmesinin farklı anlamlar yüklenerek gündem haline getirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Genç oyuncunun açıklamasıyla birlikte tartışmaların büyük ölçüde sona erdiği görülürken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Beren Gökyıldız ise yaptığı açıklamayla hem arkadaşını savundu hem hakkında çıkan iddialara net bir yanıt vermiş oldu.