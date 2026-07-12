Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası!

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada dosyaya yansıyan iddialar gündem yarattı. Bahis, para transferi ve dernek faaliyetlerine ilişkin süreç mercek altında.

Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 18:27

Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Levent hakkında gözaltı kararı uygulanırken dosyada yer aldığı öne sürülen suçlamalar da kamuoyuna yansıdı. Soruşturma henüz devam ederken iddiaların yargı sürecinde değerlendirileceği belirtiliyor.

Hangi Suçlamalar Yöneltiliyor?

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'e Dernekler Kanunu'na muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınan Levent hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ifade ediliyor. Yetkililerin dosya üzerindeki incelemelerine devam ettiği bildirildi.

Bahis Ve Para Transferi İddiaları

Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu öne sürülen hesaplar üzerinden toplam 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaplara yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının da soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürüldü.

60 Milyon Dolarlık Mağduriyet İddiası

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise bağış vaadiyle bazı kişilerin mağdur edildiği yönünde. İddiaya göre dernek ismi kullanılarak bazı gayrimenkuller farklı kişiler adına devredildi ve bu süreçte yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.

Öte yandan bu iddiaların tamamı soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelerden oluşuyor. Yargı süreci devam ederken suçlamalarla ilgili nihai kararı mahkeme verecek. Haluk Levent veya avukatlarından soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde dosyaya ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi
Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu! Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu!
54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı! 54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı!
34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi! 34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi!
88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar 88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar
Beren Gökyıldız Patladı! Manifest Konser Görüntülerine Sert Tepki Beren Gökyıldız Patladı! Manifest Konser Görüntülerine Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı