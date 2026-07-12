Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası!

Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Levent hakkında gözaltı kararı uygulanırken dosyada yer aldığı öne sürülen suçlamalar da kamuoyuna yansıdı. Soruşturma henüz devam ederken iddiaların yargı sürecinde değerlendirileceği belirtiliyor.

Hangi Suçlamalar Yöneltiliyor?

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'e Dernekler Kanunu'na muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınan Levent hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ifade ediliyor. Yetkililerin dosya üzerindeki incelemelerine devam ettiği bildirildi.

Bahis Ve Para Transferi İddiaları

Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu öne sürülen hesaplar üzerinden toplam 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaplara yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının da soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürüldü.

60 Milyon Dolarlık Mağduriyet İddiası

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise bağış vaadiyle bazı kişilerin mağdur edildiği yönünde. İddiaya göre dernek ismi kullanılarak bazı gayrimenkuller farklı kişiler adına devredildi ve bu süreçte yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.

Öte yandan bu iddiaların tamamı soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelerden oluşuyor. Yargı süreci devam ederken suçlamalarla ilgili nihai kararı mahkeme verecek. Haluk Levent veya avukatlarından soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde dosyaya ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.