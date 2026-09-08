Yapay Zekâ Çıldırdı! Ünlüleri 40 Yıl Öncesine Götürdü

Son günlerde sosyal medyada öyle bir akım başladı ki, herkes bir anda kendini 1980’lerde buldu! Yapay zekâ uygulamaları sayesinde günümüz fotoğraflarını nostaljik bir görünüme dönüştürmek mümkün. Hal böyle olunca bu eğlenceli akıma ünlü isimlerin de katılması kaçınılmaz oldu.

Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri, kendi fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla adeta 40 yıl öncesine taşıdı. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan Nostaljik Kare

Akıma katılan isimler arasında Özcan Deniz ve Samar Dadgar da yer aldı. Çiftin fotoğrafları, 1980’lerin havasını yansıtan saç modelleri, kıyafetler ve fotoğraf tonlarıyla yeniden yorumlandı.

Modern görüntülerinin bir anda nostaljik bir havaya bürünmesi, takipçilerin de ilgisini çekti.

Ebru Gündeş de Akıma Katıldı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Gündeş de 1980’ler akımına dahil olan ünlüler arasında. Yapay zekânın dokunuşuyla hazırlanan fotoğraf, sanatçının hayranlarının beğenisine sunuldu.

Ünlülerin bu akıma katılmasıyla birlikte sosyal medyada 1980’ler havası daha da yayılmaya başladı.

Çiftler de Unutulmadı

Akım sadece bireysel fotoğraflarla sınırlı kalmadı. Ece Bayrak ve Burak Çelik, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya gibi çiftler de nostaljik fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Buse Varol ve Alişan, Melek Mosso ve Jose Miguel Gonzalez Iglesias, Ahu Yağtu ve Bora Cengiz gibi isimler de aynı akıma katılanlar arasında yer aldı.

Sosyal Medyada Nostalji Rüzgârı

Nükhet Duru, Şebnem Bozoklu, Özge Borak, Selen Soyder, Tan Taşçı, Gülben Ergen ve Ecem Erkek gibi birçok ünlü de 1980’ler konseptini deneyen isimlerden oldu.

Kısacası yapay zekâ, ünlüleri birkaç dokunuşla geçmişe götürdü. Şimdi herkes aynı şeyi merak ediyor: Sırada hangi ünlü var?