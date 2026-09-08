Yapay Zekâ Çıldırdı! Ünlüleri 40 Yıl Öncesine Götürdü

Yapay zekâ akımı ünlüleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Gülben Ergen ve daha birçok isim 1980’ler tarzıyla şaşırttı.

Yapay Zekâ Çıldırdı! Ünlüleri 40 Yıl Öncesine Götürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 10:20

Son günlerde sosyal medyada öyle bir akım başladı ki, herkes bir anda kendini 1980’lerde buldu! Yapay zekâ uygulamaları sayesinde günümüz fotoğraflarını nostaljik bir görünüme dönüştürmek mümkün. Hal böyle olunca bu eğlenceli akıma ünlü isimlerin de katılması kaçınılmaz oldu.

Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri, kendi fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla adeta 40 yıl öncesine taşıdı. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan Nostaljik Kare

Akıma katılan isimler arasında Özcan Deniz ve Samar Dadgar da yer aldı. Çiftin fotoğrafları, 1980’lerin havasını yansıtan saç modelleri, kıyafetler ve fotoğraf tonlarıyla yeniden yorumlandı.

Modern görüntülerinin bir anda nostaljik bir havaya bürünmesi, takipçilerin de ilgisini çekti.

Ebru Gündeş de Akıma Katıldı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Gündeş de 1980’ler akımına dahil olan ünlüler arasında. Yapay zekânın dokunuşuyla hazırlanan fotoğraf, sanatçının hayranlarının beğenisine sunuldu.

Ünlülerin bu akıma katılmasıyla birlikte sosyal medyada 1980’ler havası daha da yayılmaya başladı.

Çiftler de Unutulmadı

Akım sadece bireysel fotoğraflarla sınırlı kalmadı. Ece Bayrak ve Burak Çelik, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya gibi çiftler de nostaljik fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Buse Varol ve Alişan, Melek Mosso ve Jose Miguel Gonzalez Iglesias, Ahu Yağtu ve Bora Cengiz gibi isimler de aynı akıma katılanlar arasında yer aldı.

Sosyal Medyada Nostalji Rüzgârı

Nükhet Duru, Şebnem Bozoklu, Özge Borak, Selen Soyder, Tan Taşçı, Gülben Ergen ve Ecem Erkek gibi birçok ünlü de 1980’ler konseptini deneyen isimlerden oldu.

Kısacası yapay zekâ, ünlüleri birkaç dokunuşla geçmişe götürdü. Şimdi herkes aynı şeyi merak ediyor: Sırada hangi ünlü var?

Benzer Haberler
95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın 95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın
Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı
Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı
Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi
60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı 60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı
Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?” Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?”
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
  • 03-09-2026 20:00

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar