Yasemin Şefkatli’den Şoke Eden İdo Tatlıses Paylaşımı!

İdo Tatlıses’in hastane odasından fotoğrafını paylaşan Yasemin Şefkatli “Virüslü kocam” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli’den Şoke Eden İdo Tatlıses Paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 10:49

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, mutlu evlilikleri ve aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2021 yılında nikâh masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl ise ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. O günden bu yana da hem çocuklarıyla hem de günlük hayatlarından karelerle sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıkıyorlar.

Yasemin Şefkatli’nin son paylaşımı ise bu kez biraz farklıydı. Şefkatli, rahatsızlanan eşi İdo Tatlıses’in hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

“Virüslü Kocam” Notuyla Paylaştı

İdo Tatlıses’in hastanede olduğunu gören takipçiler, paylaşımın nedenini merak ederken Yasemin Şefkatli’den de esprili bir not geldi. Şefkatli, eşinin fotoğrafını “Virüslü kocam” notuyla yayınladı.

Bu kısa paylaşım, çiftin takipçileri arasında da kısa sürede dikkat çekti. Yasemin Şefkatli’nin kullandığı samimi ifade, yaşanan durumu fazla büyütmeden takipçileriyle paylaşmayı tercih ettiğini gösterdi.

Şefkatli’nin paylaşımından, İdo Tatlıses’in bir virüs nedeniyle rahatsızlandığı ve kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu anlaşıldı. Ancak hastalığıyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapılmadı.

Hayranları Merak Etti

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, özellikle ikizlerinin dünyaya gelmesinin ardından sosyal medyada daha fazla ilgi görmeye başladı. Çift, zaman zaman çocuklarıyla geçirdikleri anları ve aile hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Bu nedenle İdo Tatlıses’in hastane odasından gelen fotoğraf da doğal olarak hayranlarının dikkatini çekti. Şefkatli’nin paylaşımını görenler, İdo Tatlıses’in sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etti.

Şimdilik çift tarafından konuyla ilgili başka bir açıklama gelmedi. İdo Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olup olmayacağı ise merak konusu.

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