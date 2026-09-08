Merih Demiral ve Heidi Lushtaku Ayrılıyor mu? O Detay Dikkat Çekti

Merih Demiral ile Heidi Lushtaku’nun evliliğinde kriz iddiası gündemde. Lushtaku’nun sosyal medya hesabından “Demiral” soyadını silmesi dikkat çekti.

Merih Demiral ve Heidi Lushtaku Ayrılıyor mu? O Detay Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 10:42

Milli futbolcu Merih Demiral ile Heidi Lushtaku’nun evliliği, son sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine geldi. İsviçreli modelin Instagram hesabından “Demiral” soyadını kaldırması, çiftin hayranlarının dikkatini çekti. Bu hareketin ardından “Acaba evlilikte bir sorun mu var?” sorusu gündeme geldi.

Ancak çift cephesinden şu ana kadar ayrılık ya da kriz iddialarını doğrulayan resmi bir açıklama gelmiş değil.

2021’de Evlendiler

Merih Demiral ve Heidi Lushtaku, 2021 yılında hayatlarını birleştirmişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri dönemler olsa da çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Evliliklerinin ardından ailelerini de büyüten çift, Nisan 2022’de ilk çocukları Kais Ömer’i kucaklarına aldı. Haziran 2024’te ise ikinci oğullarının dünyaya gelmesiyle iki çocuklu bir aile oldular.

Soyadını Değiştirmesi Dikkat Çekti

Heidi Lushtaku’nun son hamlesi ise tüm bu tabloyu bir anda yeniden gündeme taşıdı. Uzun süredir sosyal medya profilinde “Heidi Demiral” adını kullanan model, profilinden eşinin soyadını kaldırarak yeniden “Heidi Lushtaku” ismini kullanmaya başladı.

Doğal olarak bu değişiklik, sosyal medyada ayrılık ve evlilikte kriz söylentilerinin konuşulmasına neden oldu.

Fotoğraflar Hâlâ Duruyor

İşin dikkat çeken başka bir tarafı da çiftin sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ediyor olması. Üstelik birlikte çekildikleri fotoğrafların da henüz silinmediği görülüyor.

Bu nedenle yalnızca soyadındaki değişiklik üzerinden çiftin ayrıldığı sonucuna varmak mümkün değil. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili yorumlar yaparken, Merih Demiral ve Heidi Lushtaku cephesinden gelecek açıklama merakla bekleniyor.

Şimdilik ortada sadece dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi ve bunun üzerinden ortaya çıkan ayrılık iddiaları bulunuyor. Çiftin ilişkisiyle ilgili gerçek durum ise yapılacak olası açıklamayla netleşecek.

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