12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Cem Yılmaz’ın henüz 12 yaşındayken kamera karşısına geçtiği 1985 tarihli görüntüler ortaya çıktı. Küçük Cem’in amatör dövüş sahnesi dikkat çekti.

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 20:00

Türk mizahının sevilen isimlerinden Cem Yılmaz’ın çocukluk yıllarına ait görüntüler ortaya çıktı. Üstelik bu görüntüler öyle yakın bir tarihten değil. Yılmaz’ın henüz yaklaşık 12 yaşında olduğu 1985 yılına ait görüntüler, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

1973 doğumlu olan ünlü komedyenin çocukluk halini görenler, bir anda geçmişe yolculuk yaptı. Görüntülerde henüz şöhretle uzaktan yakından ilgisi olmayan küçük Cem Yılmaz, bir arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçiyor.

Küçük Cem’den Amatör Dövüş Sahnesi

Videonun en dikkat çeken kısmı ise iki arkadaşın kendi aralarında hazırladığı dövüş sahnesi. Küçük Cem Yılmaz ve yaşıtı arkadaşı, kamera karşısında adeta kendi aksiyon filmlerini çekiyor.

İkili, birbirlerine vuruyormuş gibi çeşitli hareketler yaparak amatör bir dövüş koreografisi sergiliyor. Ortaya çıkan görüntüler bugün bakıldığında hem eğlenceli hem de oldukça nostaljik görünüyor.

Kamera Karşısındaki Rahatlığı Dikkat Çekti

Yıllar sonra ortaya çıkan videoda Cem Yılmaz’ın kamera karşısındaki rahat tavırları da gözlerden kaçmıyor. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen kameraya yabancılık çekmeyen Yılmaz, arkadaşıyla birlikte oldukça doğal bir şekilde rolünü sürdürüyor.

Bu görüntüler, ünlü komedyenin profesyonel kariyerinden çok uzun yıllar önceki halini göstermesi açısından da dikkat çekiyor.

Geçmişten Gelen Sürpriz Görüntü

Cem Yılmaz’ın çocukluk görüntülerinin ortaya çıkması, hayranlarına da ünlü ismin yıllar önceki halini görme fırsatı verdi. Aradan tam 41 yıl geçtikten sonra yeniden gündeme gelen video, özellikle küçük Cem’in kamera karşısındaki halleriyle merak uyandırdı.

Bugün milyonlarca kişinin tanıdığı Cem Yılmaz’ın henüz 12 yaşındayken arkadaşına karşı “dövüşürken” görüntülenmesi, geçmişten gelen oldukça eğlenceli bir sürpriz oldu.

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