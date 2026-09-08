Edis’ten Cesur Hamle! Türkiye’den Dünya Sahnesine Uzanan Yol

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, önceki gün Alaçatı’da objektiflere takıldı. Yaz sezonunu yoğun bir konser programıyla geçiren şarkıcı, gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Hayranlarıyla buluştuğu konserlerin kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan Edis, sezonu değerlendirirken “Bu sene çok güzel geçti” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, yaz boyunca Türkiye’nin farklı noktalarında sevenleriyle bir araya geldi. Özellikle konserlerine gösterilen yoğun ilgi, Edis’in de yüzünü güldürdü.

Hedefinde Dünya Sahnesi Var

Edis’in son dönemdeki en büyük hedeflerinden biri ise müziğini Türkiye sınırlarının dışına taşımak. Global projelere ağırlık veren şarkıcı, uluslararası arenada daha fazla yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu konuda nasıl bir yol izlediği sorulan Edis, planlarını yaparken her zaman sadece hesap kitap üzerinden ilerlemediğini söyledi. Başarılı popçu, global projelerinde daha çok hislerine güvendiğini belirtti.

Edis, “Global projelerimde daha çok hislerimle ilerliyorum” sözleriyle bu yaklaşımını açıkça anlattı. Şarkıcı, bugüne kadar hayalini kurduğu bazı festivallerde sahne alma fırsatı yakaladığını da söyledi.

“Çok Şanslıyım”

Yurt dışında sahne aldığı festivallerden duyduğu mutluluğu da paylaşan Edis, kendisini bu anlamda oldukça şanslı gördüğünü ifade etti. Uzun zamandır istediği organizasyonlarda sahneye çıkmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu anlatan şarkıcı, hedeflerinin peşinden gitmeye devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Ancak Edis, elde ettiği başarının sadece kendi çalışmasıyla olmadığının da altını çizdi. Sevenlerinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen popçu, “Çok şanslıyım. Tabii tüm bunlar sevenlerim sayesinde” diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Edis’in hem Türkiye’deki yoğun konser temposunu sürdürmesi hem de global projelere yönelmesi, önümüzdeki dönemde adından daha fazla söz ettireceğinin işareti olarak görülüyor.