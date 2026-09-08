13 Ameliyat Yetmedi! Murat Dalkılıç 14. Operasyona Hazırlanıyor

Murat Dalkılıç, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda burnundan 13’üncü kez ameliyat olmuştu. Şimdi ise yeni bir operasyon için hazırlık yapıyor.

Dalkılıç, yaşadığı süreci anlatırken hem fiziksel hem de mental olarak kendisini oldukça zorlayan bir dönemden geçtiğini açıkça söyledi.

“Hâlâ Nefes Alamıyorum”

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Dalkılıç, yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

Şarkıcı, 13’üncü operasyonun ardından hâlâ rahat nefes alamadığını belirterek küçük çaplı bazı ameliyatlarının daha olacağını söyledi. Kaç operasyon geçireceğini ise kendisinin de bilmediğini ifade etti.

Dalkılıç’ın anlattıklarına göre bu süreç, burnundaki kemiklerle ilgili yaşadığı bir problemle başladı. Doktorunun operasyon sırasında kıkırdağını da almasının ardından ise işlerin daha da zorlaştığını söyledi.

11 Buçuk Saat Süren Ameliyat

Ünlü şarkıcı, geçirdiği en uzun operasyonun tam 11 buçuk saat sürdüğünü anlattı. Bu ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığını ve sonrasında yaşadığı sorunların da bu enfeksiyonla bağlantılı olduğunu belirtti.

“Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok benim gitti o!” sözleriyle yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar ağır olduğunu esprili ama bir o kadar da çarpıcı şekilde anlattı.

Mental Sağlığını Korumaya Çalışıyor

Dalkılıç, tüm bu süreç boyunca doktorunun sabrettiğini, kendisinin de elinden geldiğince dayanarak bugünlere geldiğini söyledi.

Daha önce beslenmesinde de ciddi değişiklikler yapan şarkıcı; tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatından çıkardığını açıklamıştı.

Şimdi 14’üncü operasyonunu bekleyen Dalkılıç, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hem sağlığına kavuşmaya hem de mental olarak güçlü kalmaya çalışıyor.