Melissa Vargas’ın Annesi Ortaya Çıktı! Gören Bir Daha Baktı

Filenin Sultanları’nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, bu kez sahadaki performansıyla değil, annesiyle gündemde. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Vargas da büyük bir gurur yaşadı.

Final karşılaşmasında gösterdiği performansla MVP seçilen başarılı voleybolcu, şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri oldu. Ancak Vargas’ın şampiyonluk sevincinin ardından sosyal medyada bambaşka bir konu konuşulmaya başlandı.

Eski Fotoğraf Ortaya Çıktı

1999 yılında Küba’nın başkenti Havana’da dünyaya gelen Melissa Vargas’ın ailesi de Küba kökenli. Çocukluk yıllarını Havana’da geçiren Vargas, küçük yaşlarda voleybola ilgi duymaya başladı. Yeteneği kısa sürede fark edilen milli sporcu, yıllar içinde kariyerinde önemli başarıların altına imza attı.

Vargas’ın özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalarda annesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatan yıldız oyuncu, kariyer yolculuğunda ailesinden büyük destek gördüğünü belirtiyor.

Şimdi ise Vargas’ın annesiyle yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi.

“İkizi Gibi” Yorumları Yağdı

Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğrafı görenler, aralarındaki benzerliği fark edince adeta şaşkına döndü. Sosyal medyada fotoğrafı gören birçok kişi, Melissa Vargas ile annesinin yüz hatlarının birbirine ne kadar benzediğini konuştu.

Paylaşımın ardından yorumlar da peş peşe geldi. Bazı takipçiler anne-kız için “İkizi gibi” derken, bazıları ise “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” şeklinde yorumlar yaptı.

Melissa Vargas’ın sahadaki başarısıyla zaten büyük bir hayran kitlesi bulunurken, annesiyle olan benzerliği de sosyal medyanın yeni gündemlerinden biri oldu. Anne-kızın yıllar öncesine ait karesi, Vargas’ın şampiyonluk coşkusunun ardından yeniden büyük ilgi gördü.