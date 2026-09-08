Ceren Moray’dan Aşk İtirafı! “İlk Gün de Aşıktım Sana”

Ceren Moray ile Doğu Orcan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte ilk evlilik yıl dönümünü geride bırakırken sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.

Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, birinci yıllarını da sevgi dolu bir mesajla kutladı. Moray’ın eşine yazdığı sözler ise takipçilerinin yüzünü gülümsetti.

Aşklarını Evlilikle Taçlandırdılar

Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ Doğu Orcan ile geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturmuştu. Çiftin düğününden bugüne geçen bir yılın ardından Moray, özel günlerini sosyal medya hesabından kutlamayı tercih etti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında düğün günlerinden bir kareye yer verdi. Fotoğrafın yanına eklediği mesaj ise oldukça romantikti.

“İlk Gün de Aşıktım”

Moray, eşine olan duygularını anlatırken geçmişe de gönderme yaptı. Oyuncu, paylaşımında “Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de...” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle, aradan geçen bir yıla rağmen ilk günkü duygularının hâlâ devam ettiğini anlatan Moray, mesajını geleceğe dair güzel bir dilekle tamamladı.

“Nicelerine Sevgilim”

Romantik mesajının devamında “Öbür günlere ve nicelerine sevgilim...” diyen Ceren Moray, böylece eşiyle birlikte daha nice yıllar geçirmek istediğini de dile getirdi.

Düğün fotoğrafını paylaşması ve eşine böyle içten bir mesaj yazması, çiftin takipçilerinden de kısa sürede ilgi gördü. Özellikle Moray’ın kullandığı samimi ifadeler, sosyal medyada romantik bir evlilik yıl dönümü mesajı olarak öne çıktı.

Ceren Moray ve Doğu Orcan, ilk evlilik yıllarını geride bırakırken birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha göstermiş oldu. Moray’ın paylaşımı da çiftin özel gününü takipçileriyle paylaşmasının en güzel yollarından biri oldu.