“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Görkemli Gala ile Seyirciyle Buluştu

Okan Karacan Tiyatrosu’nun yeni sezonda sahnelediği “Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” oyunu, Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli gala gecesiyle tiyatroseverlerle buluştu. Gecede sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra geniş bir davetli topluluğu yer aldı. Gala öncesi yapılan ikram, kırmızı halı geçişi ve basın karşılamasıyla kültür merkezinde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Görkemli Gala ile Seyirciyle Buluştu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 20-11-2025 19:33

Oyun; eşinin vefatının ardından içine kapanmış zengin iş adamı Şahap Bey’in malikanesinde geçiyor. Kızı Hikmet’in evde kaldığını düşünen ve bu duruma üzülen Şahap Bey, bir yandan da evlenmek isteyen çılgın hizmetçinin yarattığı hareketli ortamla baş etmektedir. Malikaneyi su basmasıyla başlayan karışıklığın ortasında eve gelen muhasebeci Adil’in muslukçu sanılması tüm dengeleri altüst eder. Hikmet’in okuldan arkadaşı meraklı ve dedikoducu Nil ile kocası Sezai’nin de gelişiyle malikâne, bir anda yalanlar ve yanlış anlamalarla dolu komik bir kaosa dönüşür.

Seyircinin dakikalarca alkışladığı güçlü kadroda Okan Karacan, Niyazi Gezer, Rezzan Türkoğlu, Çetin Karaman, Yaren Ada, Tuğçe Beste Viran ve Nergiz Can Nergiz yer aldı. Oyuncular hızlı tempo, güçlü diyaloglar ve absürt karakter ilişkileriyle büyük beğeni topladı.


OKAN KARACAN’IN DUYGUSAL KONUŞMASI

Gösterim sonrası Okan Karacan, oyuna gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Karacan, seyircilere teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Bu sahnede kahkaha da bizim, gözyaşı da bizim. Bu gece bambaşkaydı. Tiyatronun büyüsünü hep birlikte yaşadık. Yanımızda olduğunuz için, emeğimizi alkışladığınız için minnettarım.”

Gecenin en duygusal anı ise merhum tiyatro ustası Ferdi Merter’in kızı tarafından yaşatıldı. Babasının filmlerinde ve oyunlarında kullandığı şapka, hatıra olarak Okan Karacan’a sahnede takdim edildi. Karacan, gözyaşlarına hâkim olamayarak hediyeyi büyük bir saygı ve duygu ile kabul etti.


OYUNCU KADROSUNDAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Gala gecesinde oyuncular da sahneye gelerek seyircilere teşekkür etti.

Niyazi Gezer, oyunun temposuna vurgu yaparak,
“Her sahnemiz büyük bir emekle hazırlandı. Seyircinin enerjisi bize güç verdi. Bu alkışlar bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Rezzan Türkoğlu, gecenin enerjisine değinerek,
“Bu hikâyeyi seyirciyle buluşturmak çok keyifliydi. Kahkahaları duydukça daha çok motive olduk” ifadelerini kullandı.

Çetin Karaman ise ekibin uyumuna dikkat çekerek,
“Birbirine güvenen bir ekibin sahnede yarattığı sinerji bambaşka. Bu gece bizim için unutulmaz” dedi.

Yaren Ada, seyircinin sıcaklığını aktararak,
“O salonda adeta aile gibi olduk. Bu sevgi bize güç verdi” diye konuştu.

Tuğçe Beste Viran, oyunun hazırlık sürecine değinip,
“Provalarda çok çalıştık, çok güldük, çok yorulduk ama her saniyesine değdi” dedi.

Nergiz Can Nergiz ise seyirciye teşekkür ederek,
“Bu enerjiyi bize yaşatan tüm izleyicilere minnettarım. Alkışlarınız tüm yorgunluğu unutturdu” ifadelerini kullandı.


Gala sonrası düzenlenen kokteylde ekip ve davetliler bir araya gelerek gecenin keyfini paylaştı. Oyun, hem kahkaha hem duygu hem de ustalara saygı dolu anlarıyla sezonun en iddialı tiyatro yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Haberin Galerisi : “Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

1“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala YaptıOkan Karacan Tiyatrosu’nun yeni sezonda sahnelediği “Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” oyunu, Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli gala gecesiyle tiyatroseverlerle buluştu.

2“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

3“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

4“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

5“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

6“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

7“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

8“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

9“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

10“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

11“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

12“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

13“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

14“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

15“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

16“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

17“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

18“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

19“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

20“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

21“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

22“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

23“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

24“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

25“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

26“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

27“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

28“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

29“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

30“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

31“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

32“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

33“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

34“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

35“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

36“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

37“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

38“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

39“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

40“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

41“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

42“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

43“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

44“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

45“Yanlış Anladın Şekerim – Malikane 698” Gala Yaptı

Benzer Haberler
Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den Sürpriz İşbirliği! Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den Sürpriz İşbirliği!
Bahadır Tatlıöz Ve Çağan Şengül'den Bahadır Tatlıöz Ve Çağan Şengül'den "Yemin Ettim"e Akustik Dokunuş!
Oğuzhan Koç'un Yazdığı Oğuzhan Koç'un Yazdığı "Bugün Güzel" Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu
Tarkan Konseri Bilet Krizi Yarattı: Site Çöktü, Sırada Bekleyen Sayısı 140 Bini Geçti Tarkan Konseri Bilet Krizi Yarattı: Site Çöktü, Sırada Bekleyen Sayısı 140 Bini Geçti
Tarkan Hayranlarına Müjde: Megastar Geri Dönüyor Tarkan Hayranlarına Müjde: Megastar Geri Dönüyor
Dilan Çiçek Deniz'e Kahire'de Yoğun İlgi Dilan Çiçek Deniz'e Kahire'de Yoğun İlgi
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle