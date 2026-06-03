Ünlü Sunucu Kadir Ezildi Bıçak Altına Yattı!

Ekranların en sevilen o içi dışı bir acayip enerjik ve samimi yüzlerinden biri olan ünlü sunucu Kadir Ezildi hem sağlık hem de estetik amaçlı önemli bir operasyon geçirerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Karın bölgesindeki o inatçı fazla yağlardan kurtulmak için bıçak altına yatan ünlü isim başarılı geçen ameliyatın hemen ardından hastane odasından takipçilerine seslendi. Ezildi'nin o kendine has neşeli tavrıyla sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk açıklama sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi bile. Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunuculuğuyla adını milyonların kalbine kazıyan Kadir Ezildi geçirdiği bu liposuction (yağ aldırma) operasyonunun ne kadar verimli geçtiğini de takipçileriyle rakamlarla paylaştı.

5 Kilogram Yağ Alındı: "Şükür Çıktım!"

Karın bölgesindeki yağlarını aldıran Kadir Ezildi, hastanede eşiyle birlikte çektiği videoyu paylaştı. pic.twitter.com/5Iuve2xHf0 — Populicc (@populicc) June 2, 2026

Ameliyathaneden çıkar çıkmaz kendisini merak eden hayranlarının yüreğine su serpen ünlü sunucu vücudundan toplamda tam 5 kilogram yağ alındığını açıklayarak "Şükür çıktım çıktım" diye story'ler patlattı anında. Zorlu hastane sürecinde ünlü sunucunun en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi yine canı ciğeri ailesi oldu. Bu süreçte başucundan bir an olsun ayrılmayan ona moral aşılayıp adeta bebekler gibi bakan Gamze Ezildi de Kadir'i yalnız bırakmadı haliyle. Hayatındaki en büyük destekçilerinden biri olan Gamze Ezildi'nin hastane odasındaki o titiz ve sevecen halleri takipçilerinin gözünden kaçmadı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.

Sosyal Medyada Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

Ünlü sunucunun bu operasyon haberinin yayılmasıyla birlikte hayranları ve televizyon dünyasındaki yakın dostları adeta hastane odasını geçmiş olsun mesajlarıyla ablukaya aldı resmen. Ameliyat önlüğüyle ve kolundaki serum dikişleriyle dahi o bildiğimiz muazzam neşesinden zerre ödün vermeyen Kadir'in o halleri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Kısa süreli bir istirahat döneminin ardından Kadir Ezildi'nin o yepyeni ve fit görüntüsüyle ekranlardaki yerini almaya, evleri dip köşe temizletmeye tam gaz devam etmesi bekleniyor.