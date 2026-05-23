Hande Erçel Yeni Fotoğraflarını Paylaştı, Sosyal Medya Onu Konuştu

Hande Erçel küresel marka elçisi olduğu uluslararası lüks mücevher firmasıyla iş birliğine devam ediyor. Oyuncu markanın dünya çapındaki tanıtım stratejisi kapsamında hazırlanan yeni koleksiyon çekimleri için kameraların karşısına geçti. Resmi sosyal medya hesaplarından ilk kareleri paylaşan güzel yıldız uluslararası moda mecralarında ve dijital basında geniş yer buldu.

Kampanya Çekimleri Yayında

Dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim lüks segmentteki markanın yeni sezon tasarımlarını tanıttı. Tasarımların detaylarını ve işçiliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen prodüksiyonda Erçel'in sade tarzı modern bir konseptle birleştirildi. Kampanya fotoğraflarının dijital platformlarda servis edilmesiyle birlikte markanın küresel pazarlama faaliyetleri de hız kazandı.

Paylaşılan fotoğraflar çok kısa bir süre içinde dünya genelindeki kullanıcılar arasında yüksek bir etkileşim oranına ulaştı.



Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hande Erçel'in yeni pozları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun duru güzelliğine övgüler yağdıran takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. "Çok güzelsin", "Sana her şey yakışıyor" gibi yapılan yorumlar dikkat çekti.

Cannes'da Yıldız Gibi Parlamıştı

Hande Erçel son olarak Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında verdiği pozlarla magazin sayfalarında gündem olmuştu. Fransa'dan dönen güzel oyuncu ayağının tozuyla yeni işbirlikleri için çalışmalara başladı