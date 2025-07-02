Yankı Dizisinin İkinci Sezon Hazırlıkları Başladı: Üç Yeni Oyuncu Kadroda!

TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşan "Yankı" dizisi, ikinci sezon için geri sayımı başlattı. Heybe Yapım imzası taşıyan dizi, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. 5 Temmuz’da İstanbul’da sete çıkacak olan dizinin okuma provası hafta sonu gerçekleşti. Hazırlık süreci titizlikle devam ederken, projeye üç yeni isim dahil oldu.

Üç Yeni Oyuncu Kadroda

Devrim Nas, Uğur Biçer ve Cemil Büyükdöğerli, dizinin ikinci sezon oyuncu kadrosuna katıldı. Devrim Nas dizide “Murat”, Uğur Biçer “Yılmaz”, Cemil Büyükdöğerli ise “Albay” karakterlerine hayat verecek. Yeni karakterlerle birlikte hikâyenin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul’un oturduğu dizinin senaryosunu ise Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz birlikte kaleme alıyor.

Zengin Oyuncu Kadrosu

“Yankı” dizisi, yıldız isimleri bir araya getiren güçlü kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide başlıca rolleri Murat Ünalmış, Erkan Avcı, Leyla Lydia Tuğutlu, Fatma Toptaş, Murat Han, Ali Sürmeli, Cemre Arda, Nevin Efe, Şencan Güleryüz, Erdal Küçükkömürcü, Cenan Çamyurdu, Bedir Bedir, Deniz Sarıbaş, Emre Gençtürk ve Erkan Petekkaya üstleniyor.

İkinci sezonda yaşanacak sürpriz gelişmeler ve karakterlerin çatışmaları, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi ekibi, okuma provasındaki yüksek enerjileriyle dikkat çekti.